El emblemático cartel de Schweppes en Gran Vía y su historia después de 50 años

Quién viene a Madrid y no pasa por la gran vía a visitar este emblemático cartel. Ya no es solo una parada obligatoria si no es que además la foto no puede faltar, y si es de noche mejor. El cartel de Schweppes este pasado 5 de agosto cumplía 50 años desde que lo pudieron colgar en plena gran vía en el año 1972 en el Edificio Carrión. 50 años que le han dado para convertirse en un icono turístico y cultural de la capital madrileña. Pero no solo es un gran atractivo turístico para todos los visitantes de otros lugares del mundo sino que además ha sido protagonista en la gran pantalla con la aparición del cartel en películas

El Día de la Bestia, por Alex de la Iglesia

Esta película de comedia-terror dirigida por Alex de la Iglesia en 1995 que muestra el emblemático cartel en una de sus escenas. Una españolada que ha ganado seis premios Goya.

¿Sabes lo que esconde la trasera del cartel luminoso?

Las habitaciones 1102 y 1002 del Vincci Capitol Hotel. Decoradas con guiños a la marca de la bebida tónica, las suites son un lugar ideal para curiosos, amantes de la fotografía y fanáticos de la película El Día de la Bestia. El sueño de cualquier Instagramer de viajes. Se pueden reservar las habitaciones 1102 y 1002 de este hotel con mucho tiempo de antelación. Muchos turistas quieren poseer algunas de estas dos habitaciones, pero es casi imposible porque siempre está ocupado.

Obra de una mujer

En 1972 fue Luisa Álvarez, una auténtica pionera en el arte lumínico. En su creación combinó bombillas incandescentes, neón y retroiluminado. El resultado es un trabajo realizado de forma artesanal, ya que la pieza metálica está soldada y pintada manualmente.

El edificio junto al cartel están considerados un Bien de Interés Cultural desde el año 2018. No sólo por su característico estilo arquitectónico, sino sobre todo por su carácter de icono de Madrid, al que contribuye decisivamente el anuncio de refrescos. Fue indultado y se libró de apagarse. En 2010, las exigencias de la ordenanza de publicidad exterior firmada por el entonces alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, decretó el apagado de más de 400 luminosos en la ciudad. El neón de Schweppes se libró gracias a ser declarado rótulo histórico.

Es por eso que aunque el gigante luminoso tenga un contrato temporal y se haya visto sometido a decidir si se apagaba podremos seguir disfrutando de él, mucho tiempo más. Si no ¿Qué sería esa vista de la Gran Vía sin el cartel de "Schweppes"?

