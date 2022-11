¿Cuánto puede llegar a cobrar una mascota?

Las mascotas también se llevan un buen pellizco

La mascota de los Denver Nuggets. / SPORT

No, no hablamos de perros y gatos. Si no de las mascotas de los equipos deportivos, especialmente las de la NBA. Y que el hecho de que en la NBA se mueve mucho dinero es algo de dominio público. Propietarios multimillonarios, patrocinadores de talla mundial, contratos televisivos exorbitantes... Todo el mundo gana mucho dinero porque el espectáculo así lo amerita, pero es que hasta las mascotas sacan tajada de este show. Y una buena.

Pese a que el salario medio de las mascotas NBA es de 60.000 dólares anuales, hay algunas que se embolsan bastante más dinero por su trabajo. No todas son igual de populares, realizan el mismo número de shows ni son igual de importantes para la estrategia en redes.

Entre las que más destacan podemos ver a Benny 'The Bull' (Chicago Bulls) con 400.000 dólares, Go el gorila (Phoenix Suns) con 200.000 y Hugo 'The Hornet' (Charlotte Hornets) con 100.000 dólares.

Pero sin duda sorprende quién lidera el ranking de ganancias anual. Se trata de Rocky, el entrañable león de montaña de Denver Nuggets, que según 'Sports Business Journal' se lleva 625.000 dólares anuales, superando por muy poco a Harry, el águila de los Atlanta Hawks, que gana 600.000 dólares.

Quién sea asiduo a este tipo de videos virales recordará spots tan míticos como el del oso de peluche o el pique con el jugador Robin López que dieron la vuelta al mundo con millones de reproducciones en los vídeos. Una parte imprescindible de la cultura deportiva americana que, además, se ve recompensada monetariamente.

Noticias relacionadas