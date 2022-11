La nueva crema de Caviar de Mercadona de origen marino que arrasa esta temporada

Mercadona

Mercadona, compañía de supermercados físicos y de venta online, ofrece a los clientes su nueva crema Green Caviar de Deliplus, elaborada con el alga caulerpa lentillifera, regenera la piel y estimula la síntesis de colágeno, gracias a sus propiedades antiedad, reafirmante, antioxidantes, antiinflamatorias e higroscópicas, que proporcionan flexibilidad y vitalidad. La nueva crema Green Caviar de Mercadona, de textura cremosa y una rápida absorción, aporta una sensación de confort e hidratación duradera.

Mercadona, comprometida con los principios de la Economía Circular, apuesta por los recambios en sus productos de Perfumería para reducir plástico y sus residuos y Green Caviar de Deliplus sigue esta línea. La nueva crema se vende en recambios que ajustan con su tarro de vidrio, que se vende por separado, para reducir el desperdicio de envases.

Esta novedad se enmarca en la Estrategia 6.25 que lleva a cabo la compañía desde 2019, para conseguir en 2025 un triple objetivo: reducir un 25% de plástico en sus envases, que todos sean reciclables, y gestionar todos los residuos de este material. Asimismo, la compañía consigue abaratar la compra de “El Jefe” (cliente).

La crema Green Caviar de Deliplus está disponible en las más de 1.600 tiendas que Mercadona tiene en España y Portugal y es elaborada por el Proveedor Totaler RNB, que fabrica este producto en las instalaciones de la compañía en La Pobla de Vallbona (Valencia).

La nueva crema del Mercadona que está arrasando: imita a una de alta gama y "sirve para pieles atópicas"

La sección de cosmética de Mercadona añade un nuevo producto estrella a su colección: la crema Esferas Vit-E. Este nuevo producto está arrasando entre las clientas. Destacan que se trata de una crema muy hidratante, con muy buenos ingredientes y que no es perjudicial para pieles atópicas. El artículo, que muchas clientas aseguran que es la versión barata de la crema de Elisabeth Arden, cuesta 2,75 euros y está arrasando en ventas.

"Súper hidratante. Tengo piel atópica y me va genial", comenta una clienta del supermercado. Otro mensaje positivo: "Me encanta el olor, es súper hidratante, se absorbe rápidamente... Una maravilla". Otro más: "Me la compré y me tiene enamorada su textura y el aroma como a cítricos que te deja en la piel". Ellas sí han conseguido hacerse con una de estas cremas, pero muchas personas apuntan a que es imposible encontrarla, "está agotadísima".

La nueva crema de Mercadona tiene un aroma cítrico y contiene esferas de color naranja de vitamina E que se funden en la piel con la aplicación del producto. Este concepto lo utiliza también la crema Green Tea Honey Drops de Elisabeth Arden, pero con un precio de 17 euros. Sobre si es un clon exacto o no hay todo tipo de opiniones porque los ingredientes no son exactamente los mismos, sin embargo, quienes han probado la de Mercadona aseguran que hace perfectamente su función a un precio muy económico.

