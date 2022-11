Flipeat: La nueva aplicación para descubrir restaurantes

ALEJANDRO MUÑOZ

Improvisas una comida con tus amigos o tus jefes y no sabes a dónde ir o simplemente estás cansado de ir siempre a los mismos sitios y descubrir restaurantes nuevos. Para eso tenemos esta aplicación. Nace de la idea de dos emprendedoras, Ana Bas Lapique y Belén de Jaime.

Con esta aplicación podrás en tiempo real reservar el sitio que más se te apetezca y buscar si quedan mesas libres en el local. La larga lista de llamadas que realizamos a veces a algunos locales para poder reservar, muchas veces no tienen respuestas y cuando llegas al local te encuentras con que tienen aforo completo y no podrás sentarte a comer. La aplicación presta servicio en ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga o Sevilla. Desde la propia aplicación móvil podrás reservar la mesa o decidir el lugar. Incluso, podrás filtrar por zona, tipo de comida, precio e incluso si prefieres comer en la zona interior o en la terraza.

Si hoy no se te apetece irte a casa a comer o estás decidiendo entre tus amigos a dónde ir y no os ponéis de acuerdo o simplemente no encontráis la forma de contactar con las personas del local esta app es lo que necesitas.

