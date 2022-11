Así es el soborno de TikTok a los usuarios: dinero a cambio de que inicien sesión

TikTok hasta el día de hoy es la aplicación que tiene conquistada al mundo entero. Una red en la que encontrarás usuarios de todas las edades por su contenido personalizado en el contenido que ofrece. TikTok ha querido innovar un nuevo apartado en la aplicación, sin realmente innovar.

Hace unas semanas salía la nueva actualización de TikTok en la que habrían con un nuevo apartado "TikTok now" una copia de la aplicación mundialmente conocida como Be Real. Una aplicación que ha triunfado en los últimos meses en la que te suena una notificación todos los días para subir una historia de lo que estás haciendo al instante. TikTok ha hecho la misma idea cambiando simplemente que los usuarios puedan hacer un vídeo de 10 segundos, cosa que no ofrece la aplicación inicial.

La copia de Be Real

Se puso en marcha a finales de septiembre, pero no ha sido hasta ahora cuando han salido las condiciones en las que entra en juego una comisión.

Cada día la compañía ofrece un pago a los usuarios, la persona que inicie sesión con el código de otro ganará 0,70 €; el segundo 1,50 €; el tercero, cuarto, quinto y sexto día, 0,70 € más, respectivamente; hasta llegar al séptimo y último día, cuando al iniciar sesión acumulará 2 € más y alcanzará la cantidad de 7 €. Por su parte, los influencers que los atraigan tendrán una comisión de hasta 7 euros por cada usuario captado.

Al abrir la app saldrá un código, ese código se comparte con amigos y se debe introducir en las primeras 24 horas desde que el usuario abre TikTok Now por primera vez. Hay que ir al botón recompensas, en la pantalla principal, y desde ahí saldrá la opción de 'retirar', para poder sacar el dinero ganado. El importe mínimo del retiro es de 0,40 € y se podrá realizar a través de PayPal o mediante transferencia a su cuenta del banco.

