Un Black Friday más negro que nunca: casi la mitad de los españoles no comprarán nada por la inflación

Primeros descuentos anunciados para el Black Friday. / EFE

La inflación en España ha encadenado tres meses en tendencia descendente, situándose como la segunda más baja en la zona euro. Sin embargo, el IPC subyacente, excluyendo los de la energía y los alimentos no elaborados, se mantiene un mes más en el 6,2 %, uno de sus valores más altos y que más afecta al consumo de los hogares. Según un estudio realizado por el comparador de precios idealo.es el 41% de los españoles, es decir, casi la mitad no cree que vaya a comprar algo durante las fechas y ofertas del Black Friday. Nos encontramos en unas fechas en las que las familias están siendo y serán más prudentes a la hora de realizar cualquier tipo de compra.

Uno de los principales motivos de los españoles para no incurrir en ninguna compra, a pesar de las ofertas que puedan existir, es que no necesitan nada nuevo: el 54 % afirma que ya tiene todo lo que precisa. Por su lado, 1 de cada 4 señala que quiere limitar su consumo, mientras que otro 27 % recalca que no cree que en este Black Friday vaya a haber grandes ofertas. El propio estudio además ha señalado que el 45 % de los españoles está renunciando a comprar/adquirir productos tecnológicos, los más demandados en estas fechas, debido a la alta inflación. Con respecto a las personas que sí van a comprar algún producto, el 49 % señala que gastarán menos de 200 €, mientras que el gasto medio en 2021 fue de 271 €.

El 90 % de las compras en Black Friday son espontáneas

Un factor a tener en cuenta que también ha tenido este estudio realizado por este comparador de precios es que casi el total de las compras que se realizan en Black Friday son espontáneas, dependiendo de lo atractivas que sean las ofertas. De hecho, un 90% de los encuestados ha señalado que estaría sopesando utilizar estas fechas para comprar los regalos de Navidad, unificando los dos momentos de mayor consumo del año. Con respecto al tipo de ofertas, un 44 % espera que este año los descuentos sean mayores que los de 2021, donde la escasez de microchips se convirtió en un bache para el consumo.

