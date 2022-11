Ideas de postres para aprovechar la crema de cacahuetes saludable de Mercadona

El postre de chocolate, café y Bailey’s de Allard.

La reciente incorporación de la crema de cacahuetes saludable de Mercadona a su repertorio ha hecho que muchos clientes se interesen por este producto que, si bien en Estados Unidos es uno de los más populares, en España no está tan extendido.

La crema de cacahuetes de Mercadona se ha vuelto uno de los imprescindibles para deportistas y consumidores 'fitness' por su alto aporte de proteínas, frente a un agregado reducido de grasas (de las cuales, en su mayoría, son monoinsaturadas) y una cantidad saludable de fibras y otros compuestos bioactivos.

Al no incluir aditivos, colorantes, espesantes o azúcares añadidos, la versión española de la crema de cacahuetes se empieza a convertir en un must en las estanterías de nuestros hogares. Pero también hay muchas personas que se preguntan, ¿Cómo se come la crema de cacahuete?

Obviamente, se trata de una crema que podemos untar en pan tostado como la mermelada, el dulce de leche o el queso tipo Philadelphia. Pero además de esta aplicación básica, se puede aprovechar de muchas maneras si la aplicamos a otros postres.

Galletas de crema de cacahuete

Las galletas de crema de cacahuete son una receta muy sencilla y perfecta para tener almacenada durante la semana. Pueden acompañar nuestros desayunos o meriendas, y son una forma ideal de empezar a incluir esta novedad de Mercadona en nuestra rutina de alimentación.

Magdalenas de crema de cacahuete

Una forma de aumentar nuestro consumo de proteínas es probar estas magdalenas de crema de cacahuete que se preparan a partir de bebida vegetal y que pueden dejarse lista para toda la semana en solo una horneada.

Manzana y crema de cacahuete

Una de las formas más sencillas de incluir la crema de cacahuete en nuestra dieta a partir de un ingrediente sano y que combina a la perfección con ella. Lo mejor: la rapidez con la que se prepara y la versatilidad. Solo tenemos que cortar la manzana en rodajas, agregar crema de cacahuete por encima y decorar con pepitas de chocolate, almendras troceadas o cualquier fruto seco a nuestro gusto.

Vasitos de crema de cacahuete y chocolate con leche

Una receta con un resultado muy apetitoso y extremadamente sencilla de preparar: preparamos para hornear durante 45 o 50 vasitos de cristal con una mezcla de crema de cacahuete, chocolate con leche, yemas de huevo, nata, leche y azúcar.

