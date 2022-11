La fuente de la Salud de Madrid: dónde está

Se debió construir durante la restauración del parque en los primeros años cuarenta

84 hectáreas de superficie ondulada del Parque del Oeste

Parque del Oeste (Madrid). / WIKIMEDIA

El Manantial de la Salud del arroyo de San Bernardino y la Fuente de la Salud del Parque del Oeste, enclaves hídricos del Madrid histórico. Ambos se encuentran situados en el parque del Oeste, en un soto cercano al Paseo de Moret, al pie del Cerro del Pimiento. Antiguo afluente del río manzanares.

Entre 1898 y 1901 el manantial y el arroyo, antes obviamente de que se supiera de su condición no potable por la superpoblación del barrio de Argüelles, quedaron integrados en las 84 hectáreas de superficie ondulada del Parque del Oeste, trazado y urbanizado por Cecilio Rodríguez, jardinero mayor de la Vila y Corte, que en un prado próximo al manantial construyó una fuente ornamental semicircular. Esta claro como el agua que estos manantiales de la ciudad de Madrid, ubicados generalmente en Parques Históricos como el Parque del Oeste, la Casa de Campo o el de la Fuente del Berro, no debe utilizarse para beber. No están sometidas a ningún control y su calidad higiénico-sanitaria puede fluctuar en función de diversos factores como los ciclos lluvias-sequía.

