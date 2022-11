¿Están perdiendo la infancia los menores con las redes sociales?

Con la llegada de las redes sociales cada vez son más los niños que entre más pequeños son mas llevan un móvil en las manos. Pero, ¿por qué pasa esto? ¿Qué deberían hacer los padres al respecto?

Antes sin la existencia de las redes sociales los niños y niñas disfrutaban de la infancia. Jugaban y eran niños cuando tenían que ser niños. Con la aparición de las redes sociales y el uso de los teléfonos móviles en niños más pequeños se pierde la esencia de disfrutar cuando eres pequeños. La mayoría ya cuentan con móvil o tablets cuando comienzan el instituto, sin embargo, cada vez se adelanta más la edad y no es raro incluso que niños de 10 y 11 años también tengan total acceso a esta tecnología.

La tecnología está robando la infancia de los niños. Hace que no disfruten de los momentos de la infancia que nunca van a volver a vivir. Además, el uso de teléfonos móviles abre un mundo de peligros a estas edades tan tempranas. Estar pegados a una pantalla desde tan jóvenes hace que no socialicen entre ellos y que no se desarrollen en la fase de la vida en la que se encuentran. Las redes sociales son sin lugar a dudas las funciones que mayor interés causa en los jóvenes de hoy en día. Cada día utilizan aplicaciones como TikTok o Instagram, entre otras, sin saber las repercusiones que tienen o que tendrán en un futuro.

La infancia es el momento de la vida donde aprendes a convivir, a saber quien eres y a poder empatizar con la persona que tienes al lado. Sim embargo, si un niño de 10 años se levanta y se acuesta con una pantalla todos los días hará que se evada en su mundo, no socialice con las personas y que por lo tanto no desarrolle esas capacidades psicomotoras tan necesarias que debe aprender un niño.

Los padres que se han educado en un contexto sin internet, jugando a las cartas o en la calle de su pueblo hasta una edad tardía deberían tomar conciencia de lo que dejan hacer a sus hijos y como eso les podrá repercutir en un futuro. Cada vez son más los niños que se ven afectados por las redes sociales desarrollando trastornos y enfermedades. En poco tiempo la vida pero sobre todo la infancia ha cambiado mucho respecto a padres e hijos. Hay que aprender a educar y controlar su paso por las redes sociales.

