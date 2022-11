Crea tu propio abrillantador para el lavavajillas con sólo tres ingredientes

1 Se lee en minutos C. A.



El lavavajillas es uno de los electrodomésticos que más utilizamos en nuestro día a día y tiene muchas posibilidades. Está claro que la vajilla, los cubiertos, vasos y demás utensilios del día a día se limpian perfectamente en este aparato pero también puedes usarlo para muchos otros que quizá no conocías.

Puedes meter en el lavavajillas tus estropajos y cepillos de cocina, tus cepillos de pelo y de dientes, las brochas de maquillaje, los juguetes de plástico y hasta los filtros de la campana extractora. Como te decíamos es uno de los electrodomésticos que más uso podemos darle.

Pero volvamos a su función principal que es la de dejar la vajilla impecable. En ocasiones los vasos y los platos no salen todo lo limpios que te gustaría y ya usas un buen producto de limpieza. ¿Qué puedes hacer? Te proponemos un remedio casero muy eficaz y que a la vez es barato y puede ser el complemento perfecto para este electrodoméstico: crea tu propio abrillantador.

Abrillantador casero para la vajilla

Usando sólo tres ingredientes que tienes en casa puedes crear tu propio abrillantador para el lavavajillas. Sólo tienes que crearlo y poner la mezcla en el cajetín del abrillantador de tu electrodoméstico.

Para prepararlo necesitas: medio litro de vinagre blanco, 100 ml de alcohol y dos cucharadas de sal. Cuando lo tengas todo listo pon el vinagre en una olla y caliéntalo. Antes de que llegue a hervir retíralo del fuego y añade las dos cucharadas de sal. Remueve hasta que la sal se disuelva en el vinagre. Una vez que la mezcla se quede fría, añádele el alcohol y ponlo en una botella adecuada para que puedas verter su contenido en el cajetín y aprovechar al máximo el contenido.

Con esta mezcla tu vajilla quedará reluciente y no tendrás que gastarte más dinero en comprar un abrillantador industrial.

Cómo limpiar tu lavavajillas con productos caseros

El lavavajillas también necesita su propio mantenimiento y limpieza y es algo que no debemos olvidar ni pasar por alto. Además de añadirle sal cuando lo necesite, debemos limpiar correctamente los filtros y las aspas, no sólo para que la limpieza de tu vajilla sea efectiva, si no también para aumentar su vida útil.

Puedes aprovechar el vinagre blanco que antes has utilizado para crear el abrillantador natural y usar un clásico de la limpieza natural: el bicarbonato.

