La nueva línea de maquillaje para el otoño de Mercadona que triunfa entre los clientes

Mercadona sabe aprovechar el cambio de estaciones para lanzar productos directamente relacionados con cada una. El supermercado incluye continuamente renovaciones para sus marcas blancas. Hacendado presenta nuevos sabores de helados en verano, turrones en navidad, dulces en Halloween, etc. Deliplus, por su parte, adapta sus olores en los productos de cuidado personal y lanza ediciones limitadas.

Este otoño no se ha quedado atrás y ha vuelto a sacar nuevos productos, en este caso de maquillaje. Se trata de la “Colección Especial de Maquillaje” Deliplus “de alta cobertura y que da un aspecto uniforme y sin imperfecciones”, según la propia marca. Son cuatro los productos que forman esta colección: Maquillaje “No Transfer” -6,50€-; primer poros -6€-; maquillaje Matte Mousse -6€-; y corrector Camouflage en dos tonos distintos -4,50€-.

Los clientes han opinado sobre los productos. “Yo he probado el maquillaje y la verdad que muy bien”; “Excelente producto”; “Muy buenos productos en serio ...me encanta el primer... es como de alta gama”.

La colección de cuidado personal de la temporada

El año pasado, a estas alturas, Deliplus lanzó una colección que revolucionó a los clientes. “Elixir d’Automne” se estrenó en noviembre y contaba con productos con ingredientes naturales y en envases 100% reciclados. En total, se incluyeron: Manteca Corporal Crema de Manos, Colonia, Gel de Baño, Jabón de Manos, Sal de Baño, un Exfoliante Corporal y Aceite Corporal. Su olor contaba con tonos de bergamota y frutos rojos. Su éxito fue tal que, ante la publicación de la nueva colección escogida, los clientes se preguntan si volverá la anterior. “¿No vais a repetir la del año pasado de otoño? ¡Era genial! ¿No os ha quedado nada para poder comprarlo?”. La respuesta no tardó en llegar por parte de Mercadona: “Hola. No disponemos de más información, y no tenemos más unidades en las tiendas. No obstante, vamos a compartir tu interés con los responsables. Gracias”.

Este año la colección lleva por nombre “Elixir Touche de Lavande” y contiene siete productos nuevos: Esponja 2 en 1; Toalla turbante seca pelo; Jabón de manos exfoliante; Crema de manos; Eau De Parfum Elixir Lavanda; Gel de baño en espuma; y Aceite corporal seco. Estos productos están ya disponibles en tiendas desde principios de octubre y finalizará su venta cuando se agoten las existencias.

