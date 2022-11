La 'discusión' entre Elon Musk y el Rubius por el verificado de Twitter

El Rubius se ha sumado a la ola de quejas de los usuarios de Twitter por el anuncio de Elon Musk de que a partir de ahora el verificado en Twitter dependerá tan solo de pagar una cuota de 8 dólares mensuales.

El creador de contenido español mostró su inquietud sobre el tuit del nuevo dueño de Twitter, que decía: "El actual sistema de señores y campesinos de Twitter para saber quién tiene o no una marca de verificación azul es una mierda. ¡Poder para el pueblo! Azul por $8/ mes."

Rubius se lanzó a preguntar a Musk. "¿Qué sucede cuando un usuario aleatorio paga $8 y cambia su nombre para mostrar a Elon Musk, usando su misma foto de perfil y comienza a twittear como si fueras tú?"

What happens when a random user pays $8 and changes his Display Name to Elon Musk, using your same profile pic and starts tweeting like he's you?



Verified checkmarks exists so people know they follow the real person.