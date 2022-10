Mercadona vuelve a enfadar a sus clientes con la retirada de su gel exfoliante más vendido: "Era excelente"

Un establecimiento de la cadena / Mercadona

Mercadona está haciendo cambios. No hay más que darse un paseo por los pasillos para comprobar que muchos de sus productos han desaparecido sin previo aviso. El descontento de los usuarios no deja de plasmarse en redes sociales, donde el perfil de la cadena de supermercados no deja de recibir preguntas sobre un montón de artículos.

Nueva desaparición que ha entristecido mucho a sus clientes.

Si eres un amante del cuidado corporal, seguramente te habrás dado cuenta de que el exitoso gel de baño exfoliante de melocotón y kiwi de 'Deliplus' ya no está disponible. Un producto para todo tipo de pieles que habían conquistado a muchos por su poder limpiador que dejaba la piel de lo más suave y con un aroma afrutado.

Una nueva perdida que se suma a la larga lista de artículos que están desapareciendo de la cadena de Juan Roig sin explicación.

Si tienes la suerte de que en tu Mercadona más cercano todavía queda alguno, no pierdas la oportunidad de hacer acopio porque no podrás volver a disfrutar de sus maravillosos efectos. Sino solo te quedará esperar a que la cadena de Juan Roig escuche las plegarias de sus clientes y lo recupere de nuevo.

Noticias relacionadas