El aceite de Mercadona que exfolia los pies y los deja descansados y suaves

La exposición de la piel durante el verano requiere de un cuidado mayor del cuerpo. La hidratación y protección son dos factores muy importantes para una buena salud y evitar así quemaduras, ampollas, irritaciones o, incluso, problemas mayores a la larga. Además, a cualquiera le gusta notar su piel suave, fresca y relajada, y para este tipo de cosas tiendas como Mercadona ofrece amplias gamas de productos.

Y es que, Mercadona es una cadena de supermercados que no para de crecer y de atraer a más clientes por su amplia variedad productos en alimentación, limpieza, cosmética, etc. La cadena cuenta con cientos de supermercados distribuidos por todo el territorio español. La cadena de supermercados no deja de innovar y por eso muchos buscan sus novedades.

La cadena valenciana triunfa con diferentes productos, tanto de cosmética, limpieza y, especialmente, alimentación. La propia marca de Mercadona es una de las favoritas de los clientes y de las mejor valorada en nuestro país. Deliplus, marca blanca de la empresa española, ofrece a sus clientes productos para el cuidado de su piel y su cuerpo a un precio más asequibles que las marcas convencionales. Sus pasillos dedicados al cuidado y la higiene son amplios y cada día recogen en sus estantes productos más novedosos. Precisamente, la marca blanca ha sacado adelante una nueva crema hidratante para el cuerpo en sustitución de su manteca hidratante del mar muerto. La nueva crema de esferas Vit-E Mercadona contiene, tal y como el nombre indica, esferas de vitamina E que se funden una vez entran en contacto con la piel. El envase contiene 250 mililitros a un precio de 2,75 euros.

La nueva mascarilla para pies que es un éxito

Mercadona ha puesto a la venta también las mascarillas para pies exfoliantes, algo totalmente atípico, pero cuyo uso puede ser más útil de lo que se piensa. Estas bolsas que se enganchan alrededor de los pies posee un exfoliante que elimina las células muertas y las durezas de todo el pie, en un tiempo de una a dos semanas. Contiene aceite de ricino, extractos de hojas, extractos de frutas y extractos de hierbas. En este caso, son de la marca Sence y son calcetines de un solo uso. Su precio ronda los 2,50 euros la unidad.

