El spray que sirve para ensanchar la botas que solo te llevará unos minutos

Botas.

La llegada de la nueva temporada suele conllevar un cambio de vestuario. En el caso del otoño, las camisetas de tirantes y los pantalones cortos se sustituyen por ropa más pesada y accesorios opacos. Lo mismo ocurre con el calzado. Vuelven las botas, que nos acompañarán al menos hasta el final del invierno, y las zapatillas deportivas, calzado ideal de entretiempo.

En particular, volverán los grandes clásicos en los escaparates, pero también algunas novedades que se apreciarán. Todas serán piezas que, si no las tenemos ya en nuestro armario de zapatos, querremos coger en seguida. Así que echemos un vistazo a los modelos que están marcando la moda en estos momentos y que están en boca de todos.

Hay una gran confirmación para esta temporada que gustará a los amantes del confort. Hablamos de los mocasines, accesorios atemporales que no conocen edad. Son zapatos ideales para las estaciones que no son ni demasiado calientes ni demasiado frías. Llevándolos, disfrutaremos de una notable comodidad en nuestros pies, y además nos aseguraremos diferentes combinaciones. Desde looks casuales hasta sofisticados, pondrán el signo de exclamación en nuestro outfit. En caso de duda, la combinación recomendada es un pantalón clásico y una camiseta con un práctico top de tachuelas.

Las bailarinas son otro de los zapatos que marcan la vuelta a la moda. Los nuevos modelos se enriquecen con detalles como cordones, lazos y correas. Se hacen notar en las pasarelas, al igual que se hacen querer en la calle. Su punto fuerte es la capacidad de combinar con cualquier ropa, creando conjuntos variados y originales. Pruébalos con un bonito vestido o unos vaqueros pitillo, o en un look más elegante adornado con una bonita chaqueta.

Entre las botas, en cambio, vuelven a estar de moda las variantes western y cowboy, reproducidas en versiones urbanas ricas en contrastes y detalles. Los modelos más altos se anteponen a los más bajos, para llevarlos con minifaldas, cárdigans y tops de raso. Inevitable en el atuendo son los accesorios como las horquillas, para crear un look sofisticado que atraiga la atención.

Las botas de rock también son bonitas y características. Sus formas y detalles permiten recrear un respetable estilo motero. Por eso combinan perfectamente con la típica chaqueta y pantalón de cuero. Repuestos con hebillas y tirantes, también les encantarán a quienes no pueden prescindir de un abrigo y una falda midi. También hay que tener en cuenta la propuesta caprichosa con jeans, blazer y blusa animalier. Así pues, aquí están los zapatos y las botas, que están de moda.

Ideas y consejos para combinar las botas altas

Muchas personas las adoran con locura, pero pueden no saber cómo llevarlas y si realmente les quedarán bien. Son las botas altas, hasta la rodilla o incluso por encima. Se trata de un calzado que a primera vista puede quedar bien en las más delgadas. Pero no es así: con las medidas adecuadas, incluso las personas de baja estatura pueden llevarlas sin miedo.

Si las que tienen centímetros de sobra pueden optar por vestidos cortos, shorts y minifaldas, las chicas menudas deben elegir una falda que toque la bota. Este look podría enriquecerse aún más con unas medias a juego con el calzado.

Una buena alternativa la ofrecen los vaqueros clásicos. Si tenemos el físico adecuado, los modelos ajustados y de cintura alta nos sirven. Deslizados en las botas, nos harán parecer decididamente más largos. Como guinda del pastel, nos ponemos un cómodo jersey o añadimos un toque de elegancia con una americana.

Cómo estirar los zapatos estrechos

Por el afán de comprar o por un simple error en la talla, no es raro llegar a casa con unos zapatos demasiado apretados. En este caso, podríamos adoptar algunas soluciones ingeniosas para remediar el inconveniente. La primera es llevar calcetines gruesos. Este método funcionaría si los zapatos son más bien duros y, por tanto, hay que ablandarlos. Un método aún más cómodo y posiblemente eficaz es combinar un spray especial con un estirador de zapatos. Basta con introducir este último en el interior después de rociar el producto auxiliar.

