El sencillo truco de un solo paso para saber si alguien nos ha bloqueado en WhatsApp

En el mundo actual, la comunicación es instantánea. Podemos estar localizados en cualquier momento, en cualquier lugar, hagamos lo que hagamos: basta con tener cualquier tipo de teléfono móvil en el bolsillo o en las manos, y se pueden recibir mensajes en cualquier momento, de cualquier manera.

Esto puede ser sumamente conveniente si pensamos en el amigo o amor lejano que echamos de menos, pero también puede llegar a ser un poco molesto si se trata de mensajes de un remitente que invade demasiado nuestro espacio o de alguien de quien realmente no queremos saber nada (al menos no a cualquier hora del día y, para los más descarados, incluso por la noche).

Sin embargo, Whatsapp nos ofrece las herramientas necesarias para salir del paso de este pequeño problema.

Si los mensajes se vuelven excesivamente inoportunos, se nos da la posibilidad de bloquear al remitente. En este caso, los mensajes ya no nos llegarán, y nunca sabremos si esta persona realmente nos envió algo o no. De hecho, la comunicación instantánea plantea el problema del derecho a no ser localizado a toda costa, y también Whatsapp parece darse cuenta cada vez más de ello.

De hecho, entre las últimas novedades, la app nos ha dado la posibilidad de ocultar nuestro estado online, para que los demás no sepan cuándo estamos usando la app, además de poder ocultar nuestro último acceso, y por supuesto, como decíamos, el bloqueo.

Pero, ¿cómo podemos averiguar lo contrario, es decir, averiguar si nos hemos bloqueado? Whatsapp no nos avisa cuando nos bloquean, por lo que no tenemos ninguna comunicación oficial. Sin embargo, las pistas son más que evidentes. Por un lado, no veremos ni nuestra foto de perfil ni nuestra última conexión. Sin embargo, esto no es una prueba definitiva, ya que la persona puede simplemente haber decidido ocultarlo a todo el mundo.

Esto puede verse claramente cuando sólo aparece una marca en el mensaje enviado. Esto también podría indicar que el teléfono del destinatario está temporalmente apagado o en modo avión: pero si la marca no vuelve a aparecer, es probable que te hayan bloqueado.

