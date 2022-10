Así serán los Premios ESLAND 2023: fecha, candidatos y categorías del mayor galardón del 'streaming' hispano

Tras el rotundo éxito en su primera edición, el creador de contenido TheGrefg ya ha anunciado dónde serán los siguientes y cómo funcionará el sistema para elegir candidatos

Premios Esland

El año pasado se celebraron por primera vez los Premios ESLAND, de la mano del conocido streamer TheGrefg, unos premios que buscaban reconocer el trabajo de la comunidad hispanohablante de streaming. Esta nueva forma de creación de contenido multimedia ha ido creciendo en espectadores desde el año 2020 y a día de hoy, ya se posiciona como una de las formas preferidas por los jóvenes. La edición anterior fue todo un éxito y agrupó a un millón espectadores simultáneos en un evento que tuvo lugar en el Palau de la Música de Barcelona en el que, antes de finalizar, TheGrefg anunciaba que los próximos premios se realizarían en Latinoamérica, y ha cumplido su promesa.

La segunda edición de los premios ESLAND se celebrará en Ciudad de México en enero de 2023. Esta noticia ha tenido muy buena acogida entre los fans y la comunidad latinoamericana, que tienen gran peso dentro de los consumidores de la plataforma Twitch. Sin embargo, también ha generado cierta controversia, pues varios creadores de contenido españoles, como ElRubius y AuronPlay, afirmaban que no acudirían a los premios al enterarse de la localización. "¿En México? Está lejos, ¿eh? Pff...", comentó AuronPlay. "A mi Barcelona ya me parecía lejos...", le contestó ElRubius. Esta respuesta no gustó nada a los fans de Latinoamérica, que se posicionan como el grupo principal que consume su contenido y uno de los más vocales en redes sociales.

El artefacto tiene nueva ubicación... Ciudad de México! Nos vemos en enero de 2023 😉 pic.twitter.com/945jQ0s8u9 — Premios ESLAND (@PremiosESLAND) 26 de octubre de 2022

Nueva forma de elegir los candidatos

Además, respecto a los candidatos a ganar cada una de las categorías se incorpora una gran novedad: serán propuestos por los espectadores. Se ha puesto en marcha un canal de Reddit para que se sugieran los streamers y contenidos que los fans consideran que deben estar en cada una. Los 10 más mencionados de cada una pasarán a la fase de votación.

En la siguiente fase, las comunidades podrán votar en la página web oficial de los premios para que sus favoritos queden entre los cuatro mejores, que pasarán a la etapa final. Por último, un jurado compuesto por streamers, profesionales de comunicación y las plataformas digitales determinará en una elección 50/50 junto a los votos de los espectadores quiénes serán los ganadores de cada premio.

Las categorías

Respecto a los diferentes premios que se entregarán en la futura velada de los ESLAND 2023, ya se han hecho oficiales y son bastante similares a las anteriores:

Baile del año

Canción del año

Clip del año

Fail del año

Jugador esports del año

Mejor serie de contenido

Nuevas categorías

Talk Show del año

Streamer revolución

Streamer del año

La última novedad que se incorpora a estos galardones es que a la gala podrá asistir el público, además de los streamers y personalidades que acudan invitados.

