WhatsApp: Así puedes convertir las notas de voz en texto, si no quieres recibir audios

1 Se lee en minutos A. C



WhatsApp sigue ganando terreno y las estadísticas lo corroboran: la aplicación de mensajería móvil líder alcanzó en 2020 los 2.000 millones de usuarios activos mensuales en todo el mundo. La pandemia del covid y el confinamiento, contribuyeron, es cierto. Sin embargo, hay una tendencia que tiene una razón de ser mucho más simple: por mera comodidad, cada vez se envían más audios. Y, además, a cuál más largo, como si fuera un pódcast. La tecnología va un paso por delante y ya tiene una solución: así puedes convertir las notas de voz a texto. Y sin la necesidad de instalar otra 'app'.

Con el fin de convertirse en una aplicación todoterreno e ir más allá de la mensajería instantánea, Meta desarrolla funcionalidades y aplica novedades de forma periódica. En este sentido, ya permite hacer compras en su mercado más importante.

Los usuarios proponen mejoras y trucos

Pero no todas las mejoras vienen por parte de la compañía. Gracias a terceros y a los propios usuarios, existen un sinfín de trucos y consejos para sacar todo el potencial a la 'app'. Por un lado, así puedes saber con qué nombre te guardan tus contactos. Ojo, porque quizás te llevas una sorpresa.

Por el otro, si recibes muchas notas de voz y no quieres escucharlas porque no tienes unos auriculares a mano o porque simplemente no concibes esta manera de enviar mensajes, ahora puedes transcribir los audios.

Un bot transcribe los audios: "Alfred is typing..."

Un bot permite transcribir los mensajes de audio forma rápida y práctica para poder leerlos en lugar de escucharlos. 'Alfred The Transcriber' es un programa informático desarrollado por Shilo Magen que, de forma automática ,pone palabras a las notas de audio. ¿Cómo? Los redactores de EL PERIÓDICO lo hemos puesto en práctica y funciona. Toma nota.

El primer paso es añadir a tu agenda de contactos el número +14156809230. Agrégalo con el nombre que te plazca, abre un nuevo chat en WhatsApp y reenvíale el audio que desees transcribir. Automáticamente, verás que Alfred obra el milagro. En concreto, verás el mensaje 'Alfred is typing...' (Alfred está escribiendo) y en menos de un segundo recibirás una respuesta con el texto en un español admirable. Hasta con acentos y signos de puntuación.

De esta manera, podrás seguir cualquier conversación sin necesidad de escuchar los audios. De momento, solo convierte mensajes de hasta 60 segundos. Así que si tienes amigos que envían pódcast, diles que lo hagan por capítulos. Eso sí, ten en cuenta compartirás y cederás información privada con terceros, así que ten cuidado.

Noticias relacionadas