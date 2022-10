El tinte de labios de Rihanna que arrasa en TikTok por ser súper natural

En cuestiones de maquillaje, los aceites para labios son el último producto estrella de TikTok, por eso no nos extraña que el último lanzamiento de Fenty Beauty, la firma creada por Rihanna, se haya vuelto viral en esta red social a la que, confesamos, acudimos constantemente en busca de consejos y productos de belleza.

La novedad en particular es un tinte de labios líquido que promete una hidratación jugosa durante todo el día gracias a su fórmula con color de aceite en agua; es decir, que une en un solo cosmético lo mejor de los tintes de labios (su 'efecto buena cara' inmediato) y de los aceites labiales (que aportan color, brillo e hidratación). Y, si a priori ya suena bien, después de ver cómo queda tras su aplicación, caerás rendida irremediablemente; sobre todo si pruebas el truco que proponen varias usuarias.

Fenty Beauty's Poutsicle Berry Banger #LipStain Try On 🍇 #FentyBeauty

By #Rihanna = https://t.co/rPgyhdfAiM pic.twitter.com/gRI41BQ0WE