Este sencillo gesto hará que tu móvil vaya más rápido

Una mujer sostiene su teléfono móvil.

2 Se lee en minutos Esteban Joaquín Mojica



Si has llegado aquí, lo más probable es que tengas problemas con la velocidad de tu smartphone y busques una solución. No eres el único, la lentitud en los dispositivos Android es un fallo muy común que sufren muchos usuarios.

Que tu teléfono móvil vaya lento, deje de funcionar bien internet o se te quede colgado es un verdadero fastidio. Sin embargo, existe una forma de evitarlo. Un gesto muy sencillo que debes realizar cada día para alargar la vida de tu móvil Android y que solucionará el problema de la lentitud: reiniciar tu móvil todos los días.

El truco para que tu móvil Android no vaya lento: reiniciar con una pauta

No, no te estamos tomando el pelo. Reiniciar tu móvil todos los días es una manera muy fácil para evitar que tu teléfono vaya lento. Y es que, hasta los mejores dispositivos del mercado, necesitan tomarse un respiro de vez en cuanto.

Que tu móvil Android funcione muy lento, tenga fallos o se quede "colgado" puede deberse a multitud de causas. Y, aunque lo más habitual es pensar que ya está viejo o se está quedando obsoleto, lo más probable es que esta lentitud se deba a alguna aplicación o proceso que está funcionando en segundo plano y que provoca el fallo.

Llegado a este punto, muchas personas instalan aplicaciones de limpieza, pero, como te contamos en este artículo, esta no es la solución, ya que la lentitud puede agravarse. Otra opción es probar a cerrar todas las aplicaciones desde el botón que aparece en la parte inferior de la pantalla cuando abrimos el apartado de aplicaciones en funcionamiento, pero esto no siempre servirá para que tu teléfono móvil Android vaya más rápido.

Esto se debe a que, para que tu smartphone funcione correctamente, lo ideal es que tus aplicaciones estén actualizadas o desarrolladas para la versión de Android que utiliza tu dispositivo. Y lo más probable es que no sea así y que alguna de las apps instaladas en tu dispositivo no se haya puesto al día. Generalmente, esto no debería dar problema, pero a veces estas apps pueden provocar una "pérdida de memoria". Es decir, las apps que no estén actualizadas consumirán más cantidad de recursos en tu dispositivo que los que el sistema operativo es capaz se soporta.

Por eso es tan importante reiniciar tu móvil todos los días o todas las noches. El reinicio de los dispositivos permite que las aplicaciones y procesos que están en segundo plano también se reinicien y comiencen a funcionar sin errores. Además, al reiniciar el móvil se eliminarán archivos y datos temporales que no son necesarios y liberará la memoria RAM de aplicaciones en segundo plano.

Noticias relacionadas