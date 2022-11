El textil de mano que quita los pelos de perro del sofá y suelo de una pasada

2 Se lee en minutos M. R.



Tener un amigo de cuatro patas en casa llena nuestras vidas de alegría y nuestros corazones de infinita ternura. Realmente nos pasamos horas jugando y abrazando a perros y gatos, un momento de convivencia muy esperado por ambas partes. Un momento realmente perfecto, si no fuera porque nos arriesgamos a encontrar nuestra ropa llena de pieles. Con la consecuencia de llenar la lavadora durante el lavado.

Al mismo tiempo, encontraremos su pelo esparcido por toda la casa, especialmente durante el periodo de muda, uno de los acontecimientos que afecta a perros y gatos en primavera. También llegará a los lugares más impensables e incómodos de limpiar. De hecho, cuando se adhiere a los distintos tejidos del mobiliario de la casa, su eliminación no es nada fácil. Pero veamos qué puedes hacer para eliminar el pelo de perro y gato.

Métodos comunes

A menos que tengamos un amigo que suelte muy poco pelo, como este dulce perro, tendremos que aprender a lidiar con ello. Es importante cepillarlo con frecuencia para evitar que suelte grandes cantidades de subpelo.

Para recoger la capa inferior perdida, muchos utilizan un rodillo de pelusas para retirarla de los distintos tejidos o, como sustituto, cinta adhesiva. Sin embargo, no siempre es posible adherirlo perfectamente para eliminar todo el vello. Al mismo tiempo, puede que tengamos cierta urgencia por limpiar antes de que se acumulen demasiado y nos quedemos sin estas herramientas.

La aspiración también sería útil, pero valorando los tejidos y los elementos. En algunos casos puede no ser adecuado en absoluto. No siempre se tienen los accesorios adecuados incluso para los tejidos más delicados. Además, sería mejor no arriesgarse con la ropa, ya que podríamos aspirarla por completo.

Sin embargo, para eliminar el pelo de los tejidos sin esfuerzo, tenemos un as en la manga, un objeto que se encuentra en casi todos los hogares. Tiene la gran ventaja de funcionar tanto en la lavadora como a mano. Por lo tanto, puede utilizarse para todos los tejidos y en todas las ocasiones.

Se trata de medias de nylon, que producen energía electrostática capaz de enredar el pelo. Sólo hay que ponerse un calcetín en una mano como si fuera un guante y cepillar el tejido a limpiar. Al mismo tiempo, también podemos meterlos en la lavadora con la ropa para que se acumulen todos los pelos que tienen. Por otro lado, seguramente habrá notado durante un lavado mixto cómo los calcetines atraen las distintas pelusas de otras prendas. Lo mismo debería ocurrir con el pelo de gato y de perro.

Jugaremos mucho más contentos con nuestros amigos si pensamos en lo fácil que es limpiar nuestra ropa y nuestros muebles. Si hasta ahora les hemos prohibido el acceso a sofás, alfombras u otras cosas para evitar grandes esfuerzos, este método podría hacernos mucho más indulgentes.

