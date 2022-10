Estás cortando mal el pan en Mercadona: ficha este trucazo de TikTok

Mercadona siempre tiene algo que descubrirnos y cuando no es una novedad es un truco para llevar a cabo en su supermercado. Esta vez vamos a hablar del pan y de las máquinas donde puedes cortarlo en rebanadas. ¿Las has probado? Pues seguro que llevas mucho tiempo haciéndolo mal y esto es algo que hemos descubierto gracias a TikTok. Como no, ciela.

Haciendo 'scroll' en la sección de para ti nos hemos topado con el video de un chico que nos enseñaba a cortar bien el pan de Mercadona y tu dirás: pero si lo corta la máquina y solo tiene una forma de hacerlo. Pero no, puedes invertirlo. Te explicamos, lo que solemos hacer todxs es coger la barra de pan y ponerla en la cortadora de manera horizontal así las rebanadas quedan más pequeñitas. Dependiendo de tipo de pan que cojas claro. Pero hay un truco para que salgan más grandes.

Si tú le das la vuelta al pan y lo pones en vertical, lo puedes cortar igual de tal manera que las rebanadas ya que te queden de una forma considerable. En realidad, este truco sirve solo para los que no se conforman con desayunar una rebanadita y quieren que sea de tamaño XL. Mira el vídeo y seguro que lo entenderás mejor:

Pero aunque a gente como nosotras esto le parezca algo realmente novedoso, en los comentarios no opinan lo mismo. Dicen que eso ya lo sabían y de hecho se fijan en un detalle más: la persona que hace el vídeo no lleva guantes y claro ya se ha liado. Todos, absolutamente todos los comentarios se centraban en recalcar que el chico había cogido el pan con sus manos en vez de ponerse guantes como se requiere siempre en Mercadona. Qué rebelde.

Noticias relacionadas