La cita de First Dates de la que todo el mundo habla

1 Se lee en minutos J. L.



José Luis y Sabrina han tenido una cita en First Dates de lo más movida. Ambos no han tenido problema en reconocer que estaban como unas cabras. No obstante, eso no ha sido lo mejor, lo mejor ha sido al principio, cuando el soltero se ha bloqueado al ver a su cita: Sabrina. Cuando ha entrado la chica en el restaurante José Luis no ha sido capaz de levantarse para saludarla. “¡Levántate! Ha entrado una diosa” ha dicho ella algo indignada.

No obstante, el bloqueo del soltero no ha sido por una mala razón, al contrario, se ha quedad impactado por lo guapa que era la chica. Aparte de esto, él le ha dicho que quiere una motomami como ella. Sabrina esto no se lo ha tomado demasiado bien “Soy Taylor Swift soy un hada, soy una diosa, soy una gótica culona” ha dicho ella.

Al final, en el reservado ambos han perreado, sin embargo, las cosas no han salido como todo el mundo esperaba. Parecía que los dos iban a darse un sí rotundo, pero nada más lejos de la realidad, han acordado que no pueden estar juntos debido a cuestiones de horóscopo.

