Mapi lanza un comunicado que deja atónita a la audiencia: “Gracias por vuestra comprensión”

2 Se lee en minutos H. Montenegro



Mapi comenzó su emisión en verano y ha conseguido fidelizar a parte de la audiencia con su formato. La nueva apuesta de TVE consistía en un concurso para despertar la curiosidad de toda la familia mediante preguntas cotidianas planteadas a sus invitados. Estos participantes son figuras populares españolas que luchan por ganar el premio final, que donan a una asociación que ellos mismos eligen. A la figura virtual le acompaña Jandro como presentador, que inició este nuevo proyecto tras abandonar El Hormiguero.

El formato del programa, heredado de uno japonés, tenía como objetivo entretener a niños y adultos con preguntas que cualquiera se haría, sobre todo los más curiosos. Los primeros programas recibirán a figuras icónicas del país: Ana Obregón, La Mari de Chambao y el Sevilla; Leo Harlem, Raquel Revuelta y David Fernández; Raquel Sánchez Silva, Norma Ruiz y Paco Collado; Jaime Nava, Mariló Montero y Javier Castillo “Poty”.

Pese a estar planteado para los meses de verano, de momento parece que Mapi sobrevive en antena, al menos una vez por semana, dada la agenda televisiva que cubre la parrilla durante el resto de meses del año. No solo ha sabido cosechar audiencia en TVE, sino que se ha hecho un hueco en Twitter, donde suele causar continuas polémicas dada la actividad de la cuenta. Una de sus últimas interacciones ha dejado a sus seguidores atónitos, ya que no se esperaban algo así.

El mensaje que lanzó en esta ocasión Mapi iba acompañado de un enlace a un comunicado en apariencia real. “Ante las noticias que han aparecido esta tarde me he visto obligada a redactar un comunicado. Gracias por vuestra comprensión”. La sorpresa viene al pinchar en el enlace, ya que se trataba realmente de un “Rick roll”, una broma del Internet que hace referencia al cantante Rick Astley, popular por su canción “Never Gonna Give You Up”. Cuando alguien accede a dichos enlaces, la página les redirecciona a una ventana en la que se puede visualizar un fragmento del videoclip de esta canción. El “trolleo” de Mapi cuenta ya con “1340 retweets”, 515 tweets citados y 5000 “me gusta”.

Aun así, parece que el personaje tiende a desaparecer poco a poco. La cadena ha procedido a desmantelar por completo todo el plató de la niña de las preguntas, tal y como informan algunos portales especializados.

