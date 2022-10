Esto ocurre cuando una chica con talla XXL y otra con talla XS se prueban la misma ropa de Zara

Las instagrammers Ashley Torres y Kristina Zias con la misma camisa verde.

¿Te gustan los experimentos? Este es muy sencillo, tiene que ver con moda (la de Zara, en concreto) y sus protagonistas son dos instagrammers que se han propuesto comprobar si el tamaño de la ropa de la firma de Inditex responde, realmente, al tallaje que indica su etiqueta.

Las artífices de esta iniciativa que navega ahora por las redes a través de un 'Reels' y que se ha hecho viral son Kristina Zias, referente de 'body positive', modelo curvy y propietaria de una talla XL de ropa, y su amiga Ashley Torres, creadora de la web de estilo, moda y belleza 'Everyday Pursuits' (y talla XS). Así, ambas han hecho un pedido de las mismas prendas en Zara, cada una con su talla correspondiente, y se han probado frente a la cámara todas ellas para comprobar que el tallaje que ofrecen coincide con los cuerpos de tallas grandes o pequeñas.

Y esto es lo que sucede: mientras a Ashley Torres le encajan perfectamente todos los tops, pantalones o faldas que ha solicitado en talla XS, su amiga Kristina no tiene la misma suerte: ni le cierra la cremallera del vestido con escote palabra de honor de piel ecológica que ha pedido en la talla XL, ni el 'crop top' con tirantes del mismo material en color morado. Tampoco los vaqueros beige de tipo pitillo y elásticos parecen venirle bien.

Lo sucedido ha inspirado una publicación de Instagram en la que Kristina Zias comparte su queja que dirige a la marca. "Puedes hacerlo mejor", le espeta.

"No puedo creer que, literalmente, nada me quede bien cuando se supone que es mi talla", indica antes de añadir que este hecho puede provocar que alguien se sienta "fracasado". "Que sepas que no estás solo. ¿Quién más ha experimentado esto?", concluye Kristina, cuyo mensaje ha recibido decenas de miles de 'likes' y un millar de respuestas.

Por su parte, su amiga ha compartido la segunda parte del mensaje: "Cuando solo quieres pasar un momento agradable con tu amiga... Kristina Zias no solo pidió su talla habitual sino que solicitó una más grande en uno de estos estilismos", lamenta.

Ya con anterioridad la pareja había grabado un vídeo similar con prácticamente resultados similares. Y alguna foto, sin embargo, en la que ambas lucían perfectas con sus estilismos idénticos.

Las protestas por el tallaje de las prendas es algo habitual en el mundo de la moda, y cada vez son más las voces que se alzan pidiendo su normalización y un abanico más amplio de tallas grandes, algo que las marcas van poco a poco añadiendo a sus catálogos y visibilizando en sus campañas, donde sus protagonistas ganan en diversidad.

Así, modelos 'curvy' como Lorena Durán ganan presencia y aumentan las influencers defesoras del 'body positive'. ¡Hay luz en el horizonte!

