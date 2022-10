Hailey Bieber y Selena Gómez: cuando la sororidad mata al relato

Las dos estrellas zanjan con unas fotografías su supuesta rivalidad por Justin Bieber

Hailey Bieber y Selena Gómez / Instagram / EFE

Hailey Bieber y Selena Gómez son las dos mujeres que han roto internet este fin de semana gracias a una imagen que acaba con un relato que lleva demasiado tiempo en el imaginario colectivo: el de una mujer odia a otra mujer por haberle quitado el novio. Da igual que las relaciones sentimentales no sean juegos de cartas donde hay robos, ni que las terceras personas no constituyan el único motivo por el que algo se termine. Cuando está en medio un ídolo de masas como Justin Bieber, no todo el mundo entiende razones.

Las fotografías de las dos celebrities juntas y abrazadas las sacó el fotógrafo neoyorkino Tyrell Hampton en la segunda edición de la Academy Museum Gala, celebrada el pasado 15 de octubre. Su publicación se produce solo unos días después de que Hailey hablara por primera vez en público de la anterior relación de su pareja. Lo hizo en el podcast de Alexandra Cooper, ‘Call Her Daddy'. “Cuando él y yo comenzamos a vernos, él en ningún momento es estaba en otra relación…”, aseguró, agregando que "gran parte del odio y la perpetuación provienen de: ‘Oh, lo robaste’".

Era el primer golpe al relato que prevalecía desde 2018, año en el que Justin Bieber y Selena Gómez, tras una infinidad de idas y venidas, ponían fin a su relación. Esto fue en marzo. En julio de ese año, el cantante y Hailey se comprometían.

estas fotos han hecho por el feminismo más que la obra entera de annie ernaux https://t.co/L5MhIKJ6F5 — Ainhoa Marzol (@ainhoamarzol) October 16, 2022

A muchos fans no les cuadraban las cuentas, y así lo hacían saber vertiendo su odio (cómo no) hacia ella. La llamaban “rompehogares”, le exigían que aclarase lo que pasó con su ahora marido, y defendían a Gómez por encima de todo, aunque ella nunca se hubiera erigido como víctima de esta presunta infidelidad. Hailey Bieber, prudente, se mantenía al margen. ¿Por qué iba a hablar de la ex novia de su pareja o de su historia? No le pertenecía ni era su responsabilidad.

Hasta que, años después de aguantar todo tipo de comentarios, decidió hacerlo en el podcast. “Sé con certeza que fue lo correcto para ellos cerrar esa puerta... [Justin Bieber] cerró un capítulo y creo que fue lo mejor que le pudo haber pasado para que siga adelante”, confesaba.

Años de acoso

Antes de eso había pedido a los fans -la mayoría de su marido- que la dejaran en paz. "Me dedico a lo mío, no hago nada, no digo nada. Dejadme en paz, ya ha pasado suficiente tiempo y es válido que me dejéis en paz. Os lo ruego", suplicaba a través de un TikTok.

Hailey y Justin Bieber son amigos desde los 18 años. Ella, como otros millones de jóvenes, era fan de la expareja, apodada #Jelena. “No me importa lo que diga nadie, Justin Bieber y Selena Gómez juntos son la definición de sueño adolescente #palabra”, escribía en un tuit de 2011.

En estos años tuvieron relación de amistad y también fueron amantes. Pero nunca habían mantenido una relación romántica ni exclusiva. Cuando la iniciaron, tardaron solo unos meses en comprometerse y darse el sí quiero.

Selena Gómez y Justin Bieber, una relación tormentosa

Si hubiera un villano en toda esta historia, ese sería, en todo caso, Justin Bieber. Selena Gómez confesó en una entrevista en el podcast de Lulu Garcia-Navarro en National Public Radio que se había sentido "víctima de ciertos abusos”, en referencia al abuso emocional que habría recibido por parte del cantante.

Era la primera vez que hablaba de lo que supuso para ella el noviazgo y la ruptura con la estrella. "Creo que es algo que necesitaba interiorizar como adulta. Por mucho que no quiera pasar el resto de mi vida hablando de esto, estoy realmente orgullosa de poder decir que me siento más fuerte y que he encontrado la manera de superarlo”, explicó la cantante justo después de publicar la canción Lose You To Love Me, dedicada a la ruptura.

"En dos meses nos reemplazaste / como si esto fuese fácil / me hiciste pensar que me lo merecía / en el momento más duro de mi recuperación/", canta Gomez en su tema. "Me prometiste el mundo y te creí / fuiste me prioridad y eso te encantaba". "Siento que no recibí un trato adecuado [en la relación con Bieber y la ruptura] y aunque lo había aceptado, en cierto modo necesitaba decir algunas cosas que me hubiese gustado haber dicho", relató.

La fotografía termina con una rivalidad inexistente, creada bajo el relato de chica odia a chica por un chico. Pero aquí no hay odio entre ellas: solo haters. Selena Gomez seguramente consiga con este gesto acallar las críticas que Hailey Bieber lleva recibiendo durante años, mientras que Bieber demuestra que no hay nada de malo en aceptar el pasado sentimental de tu pareja. "No me debe nada ni yo le debo nada, más que respeto, y la respeto mucho", decía la mujer de Bieber sobre su exnovia. Para los que tenían dudas, ya ha quedado patente.

