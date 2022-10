El logo de Tik Tok en un móvil.

Trucos, recetas, crianza, decoración, restauración de muebles, bricolaje, rutas de senderismo, restaurantes, críticas de libros, comedia... Tik Tok es un gran contenedor que alberga miles de propuestas para llevar a cabo en casa, con amigos, en soledad... Hay de todo y para todos los gustos.

En Tik Tok puedes pasarte horas y horas viendo vídeos de pocos minutos en los que coger ideas, ver cosas sorprendentes o descubrir nuevos productos. Es el nuevo paraíso de las redes sociales en el que los grandes influencers quieren brillar ahora (muchos siguen haciéndolo, otros no tienen tanta fortuna y otros muchos han visto despegar sus vídeos en la nueva plataforma) y que ya ha servido de trampolín a muchos autores hasta ahora desconocidos.

Una de las facetas que más visualizaciones obtienen en Tik Tok son las críticas y recomendaciones de productos, ya sean de limpieza, de belleza o culinarios. Da igual. Si algo ha dado buen resultado, los usuarios lo dicen, lo cuentan, dan sus motivos y justifican su opinión. Sus espectadores suelen replicar sus consejos y, si también les arrojan buenos resultados, no tardan en confirmar sus palabras. Y así hasta que se desarrolla una gran cadena que es capaz de hacer que determinados productos se agoten en apenas unas horas.

Los 3 productos que arrasan en Tik Tok

En los últimos tiempos hay tres productos que están arrasando en Tik Tok, más allá de los típicos que se pueden encontrar en un supermercado, ultramarinos o gran superficie. Se trata de productos que hay que adquirir en establecimientos especializados o que se pueden conseguir fácilmente mediante la venta online, pero que no están disponibles en cualquier barrio de cualquier ciudad española.

A continuación, te explicamos cuáles son estos tres productos que arrasan en ventas en Tik Tok y algunas de las ventajas que los usuarios pregonan de ellos. ¿Preparado? Vamos allá:

The Pink Stuff

Es una pasta de color rosa elaborada a partir de ingredientes naturales y que ofrece un altísimo poder de limpieza. Entre sus ingredientes se encuentra el cuarzo, el bicarbonato de sodio, el jabón y la glicerina. Su textura es arenosa y su funcionalidad es amplísima: lo mismo sirve para eliminar la grasa que para quitar manchas que no salen con nada.

Y cada día, alguien publica una nueva utilidad de the Pink Stuff, que se autodenomina como "la pasta milagrosa de limpieza". La gente lo usa, lo prueba en lugares nuevos, en situaciones diferentes, con manchas complicadas e incluso en aparatos y herramientas que otros jamás habían imaginado. Y, si les da resultado, lo comentan, lo publican y se aumenta la leyenda.

Además, the Pink Stuff, que no es un producto nuevo sino que se elabora desde 1938 (lo que pasa es que no había saltado al siguiente escalón: el consumo de masas), es veganim totalmente inocuo para el medio ambiente y no ha sido testado en animales.

Es muy sencillo de aplicar: basta con coger un poco y extender con la ayuda de una esponja o paño, frotar ligeramente, enjuagar con agua y secar con un paño seco. Los resultados son espectaculares.

Infaillible

Es una base de maquillaje de la casa L'Oreal que ofrece 24 horas de cobertura con un acabado mate. Su singularidad es que se aplica como una base compacta en forma de polvo, pero el resultado final es el de una base de maquillaje líquida con un acabado matizado en polvo para eliminar los antiestéticos brillos.

La base de maquillaque Infaillible Fresh Wear de L'Oreal proporciona una piel suave, unificada y en la que las imperfecciones quedan completamente difuminadas. Aplicarla es muy sencillo gracias a la pequeña esponja que viene con el producto y que permite un uso en seco y en mojado. En seco ofrece una cobertura media, mientras que en húmedo el acabado es fresco y ligero. Si se desea más cobertura, brinda la posibilidad de aplicar varias capas.

Además, Infaillible de L'Oreal es resistente al agua y anti-manchas, ya que no ofrece transferencia a los tejidos. Se aplica y se fija a la piel sin problemas de sudor y proporciona un aspecto sedoso. Su formato permite utilizarla en cualquier lugar, dado que se puede llevar fácilmente en el bolso o incluso en el bolsillo de un pantalón. Hay 8 tonos disponibles.

Neutrogena Hydro Boost

Se trata de una crema facial en formato gel que cuenta con el ácido hialurónico entre sus principales ingredientes y cuya misión es renovar los niveles de hidratación en la piel y fortalecer su barrera natural. Y lo hace sin obstruir los poros y sin incluir aceites en su composición.

Su textura en gel ultraligero de rápida absorción supone una ventaja, ya que no necesita de grandes períodos de espera tras su aplicación. Puedes ponerte la crema y, casi inmediatamente, maquillarte sin temor a cosechar brillos.

Utiliza la tecnología Gel Matrix, que crea una reserva de agua en la piel y la libera cuando se necesita. La hidratación que brinda esta crema facial se puede prolongar hasta durante 48 horas y, además, de renovar los niveles de agua, también estimula la renovación de la piel.

Su uso proporciona una piel suave, hidratada y flexible, como así atestiguan los miles de compradores y compradoras que ya la han utilizado y que, en su gran mayoría, dicen estar encantados/as con la compra.

