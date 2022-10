De dónde viene la leche de Mercadona que se ha agotado en los supermercados

Cuando los consumidores de Mercadona echan en falta un producto, acuden rápidamente a Twitter para pedir explicaciones a la cuenta de atención al cliente de la cadena de supermercados. Sucedió con las galletas con doble sabor, que la empresa retiró de los lineales dentro de su estrategia de cambiar de forma periódica el surtido de productos. O con la colonia de coco, que no retiró, sino que reformuló tras el éxito de ventas. Estos dos ejemplos son productos más exclusivos, pero ahora la alarma ha saltado con un alimento básico: la leche de la marca Hacendado ha desaparecido de las estanterías desde hace ya casi una semana. ¿Qué está pasando y qué alternativas hay?

Los clientes de Mercadona se topan con los lineales de la leche entera, semidesnatada y desnatada vacíos. No las encuentran en los formatos de un litro y en los packs de seis tetrabriks, también de un litro. Cada día que pasa, las quejas van a más. Por una razón: en algunas regiones de España, Mercadona vende también otras marcas de leche y, por tanto, los consumidores tienen una alternativa. En cambio, en otras zonas no y salen de los establecimientos sin poder comprar este alimento básico.

No hay leche entera, semidesnatada y desnatada. ¿Por qué?

"¿Habéis retirado vuestra leche temporal o definitivamente? Ayer solo vi Asturiana y en tienda no supieron informarme", interpeló este miércoles el usuario @ldalol75 a la empresa.

No solo faltan el lácteo típico, sino que algunos consumidores también echan en falta la bebida con proteína añadida. "Llevo un mes sin leche de proteínas y sin poder desayunar porque solo me gusta esa. ¿Me podéis decir qué pasa que siempre que voy al Mercadona no hay ni una?", preguntó la usuaria @albamartin23.

@Mercadona En Mercadona calle Herrero de Castellon de la plana no hay leche entera marca Hacendado. ¿Cuando va a llegar?, gracias. — Ivana Paula (@Volandoamil) 15 de octubre de 2022

hola @Mercadona llevo un mes sin leche de proteínas y sin poder desayunar porque solo me gusta esa. Me podéis decir que pasa que siempre que voy al mercadona no hay ni una??? — 🧙‍♀️ (@albamartin23) 9 de octubre de 2022

En estos avisos, con en muchos otros, Mercadona dio la misma respuesta: "Estamos teniendo faltas de suministro por parte del proveedor y estamos trabajando para dar servicio con normalidad lo antes posible. Si quieres dinos en qué tienda y qué variedad quieres y miramos el stock actual", reitera la cuenta de atención al cliente.

¿Quién fabrica la leche de Mercadona?

La leche de Hacendado tiene varios proveedores y todos son españoles. Mercadona compra el alimento a más de 3.000 ganaderos de varios puntos del Estado, tanto para la venta de leche, como para la fabricación de quesos y yogures. En Catalunya, el proveedor de la leche Hacendado es la empresa catalana Làctia, que opera en Vidreres (Girona).

Aunque se pueden encontrar con normalidad otras variedades como la leche con calcio o sin lactosa y la de cabra, Mercadona vende otras marcas y la alternativa pasa por comprar los de Central Lechera Asturiana o Llet Nostra, dependiendo de la región.

También hay que tener en cuenta que los proveedores que abastecen a la cadena valenciana de leche están repartidos por todas las provincias: en Andalucía trabajan con la empresa COVAP, en Galicia con Naturleite, en Euskadi y Cantabria con Iparlat, y en la Región de Murcia con Lactazor.

