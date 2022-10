El Top 5 de los musicales que no te puedes perder en Madrid

Actualmente en Madrid se puede disfrutar de una cartelera nacional e internacional enorme. De hecho gracias a las producciones que recoge la capital madrileña, está posicionada en el número tres como "tercera capital del mundo por la calidad y variedad de musicales". ¿Te lo vas a perder?. Muchas veces no sabemos que hacer y como y en qué invertir nuestro tiempo libre. Por eso disfrutar de experiencias como estas te enriquecerá culturalmente. Estos son algunos de la extensa cartelera con la que cuenta Madrid.

WAH Madrid

Al más puro estilo Las Vegas y Broadway, WAH Madrid es un show en el que confluye gran parte del talento de la escena nacional e internacional así como las voces más prodigiosas del momento, entre los que se encuentran participantes de La Voz, cantantes y bailarines de El Rey León, El fantasma de la Ópera y otros grandes musicales y profesionales que han trabajado para los Oscars, Eurovisión, el West End Londinense y Broadway.

WAH Madrid no es solo un espectáculo musical, estamos ante un nuevo concepto de entertainment, una auténtica explosión de sensaciones que convierte al público en mucho más que meros espectadores: en miembros de WAH. El espectador podrá redescubrir los mejores temas de la historia rescatados por los miembros de la resistencia WAH. Malos y buenos luchando por la liberación de la música en un extraordinario proyecto creativo, firmado por la productora internacional MUSIC HAS NO LIMITS y liderado por su Co-Fundador y Director Creativo, Depáramo.

Se encuentra en Ifema- Madrid Estará hasta el 15 de enero de 2023

El Rey León

es el musical que conmueve al mundo. Este espectáculo comienza su 9ª temporada de éxito ininterrumpido en Madrid. Ha batido todos los récords desde su estreno en 2011 con llenos diarios, convirtiéndose en el musical que más tiempo ha permanecido en cartel en Madrid de toda la historia. Producido por Stage Entertainment, El Rey León es la mayor producción musical jamás representada en España.

Hasta la fecha, este espectáculo ha ganado más de 70 premios internacionales de prestigio, como el premio Tony® y el de la NY Drama Critics a mejor musical, el Grammy® a mejor álbum musical y el premio Laurence Olivier (Reino Unido) a mejor coreografía y mejor diseño de vestuario, y tres premios Molière (Francia) a mejor musical, diseño de iluminación y de vestuario.

Se encuentra en el Teatro Lope de Vega Estará hasta el 27 de noviembre de 2022

Tina, El Musical

TINA, el musical escrito por Katori Hall, ganadora de un premio Olivier, y dirigido por Phyllida Lloyd, cuenta con muchos de los temas más conocidos de la artista, siendo la propia Tina coproductora del musical.

Se encuentra en el Teatro Coliseum Estará hasta el 3 de diciembre de 2022

Cantando bajo la lluvia

Llega la comedia musical más romántica de todos los tiempos, Cantando bajo la lluvia, el nuevo proyecto de Àngel Llàcer y Manu Guix, después del éxito de La jaula de las locas y La Tienda de los Horrores. Todo un homenaje al cine musical para todos los públicos.

Se encuentra en el Teatro Apolo de Madrid Estará hasta el 27 de noviembre de 2022

MATILDA, El Musical

Matilda, el musical, uno de los musicales con más éxito de Broadway y el West End. Basado en la novela de Roal Dahl, este divertido clásico explica la historia de Matilda, una niña increíblemente inteligente e ingeniosa con unos poderes muy especiales. Se trata de una obra llena de sentimientos, emoción y de humor, con una banda sonora compuesta por canciones maravillosas que potencian la fuerza y delicadeza de su historia y con unas coreografías increíbles que funcionan con la precisión de una maquinaria perfecta.

La pieza es una de las más difíciles de llevar a cabo por el elevado número de niños que actúan en ella y que representan el 50% del elenco. Para poder representar el papel con el

nivel de excelencia que exige esta obra, habrán recibido 24 meses de formación previa a los ensayos.

El espectáculo ha ganado más de 90 premios internacionales, incluidos 24 al Mejor Musical; cuenta con 7 Premios Olivier, 4 Tony Awards, y 5 Drama Desk Awards entre otros, que lo convierten en uno de los musicales más premiados del sector.

Se encuentra en el Nuevo Teatro Alcalá Estará hasta el 18 de diciembre de 2022

