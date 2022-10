El extraño método de una comensal de First Dates para saber si es compatible con su citar

2 Se lee en minutos H. Montenegro



First Dates cuenta con un elemento esencial para enganchar a la audiencia temporada tras temporada y ser una fuente inagotable de contenido: el amor. Si bien no siempre surge la llama entre los que se presentan en las citas a ciegas, a menudo salta la sorpresa y resulta que, de repente, dos personas que estaban hechas la una para la otra acaban encontrándose en el restaurante del amor.

Carlos Sobera, presentador del programa desde sus inicios, ha sido testigo de incontables encuentros que no siempre han salido bien. Por su restaurante del amor han pasado auténticos personajes con aficiones, gustos y preferencias de lo más variadas, que han causado una verdadera sorpresa en sus acompañantes durante la cita. De las tantas personas que pasan por el restaurante del amor, muchos de ellos arrastran gustos un tanto extraños que no se encargan en ocultar, ya que forma parte de su personalidad. Irene ha llegado al plató cargada de energía.

Es el caso de Irene, a la que le gustó Adrián desde que entró en la sala. Ambos son amantes de los tatuajes, ella incluso ha aprendido y en su tiempo libre se los hace hasta a ella misma. Él, después de mucho tiempo pensando al respecto, decidió cubrirse el brazo de negro estilo “blackout”. La cita se ha desarrollado sin mayor problema. Ambos han conversado sobre sus gustos y aficiones y una de estas respuestas ha dejado bastante sorprendida a Irene. Y es que, tal y como le ha contado Adrián, prefiere hacer un trío con otro amigo en vez de dos mujeres porque entre ellas “se pelean y no renta”. En el momento de abandonar el restaurante camino al fotomatón, la comensal ha dejado mostrar un gesto curioso, ya que se decidió a oler a su pareja para saber si, según aroma, eran compatibles.

Irene tenía claro que quería tener una segunda cita con Adrián, pero el se mostró un poco más dudoso por la distancia en cuando a lugares de residencia habitual. Finalmente, se decidió por ver qué pasaba fuera del restaurante, aunque fuera a costar un poco.

La confusión de dos comensales de First Dates durante la cena

Xacobo es bailarín tradicional y Brian es cantante. Su cita iba de maravilla e incluso dio lugar a confusiones cómicas. Xacobo le pidió a Brian una patata de su plato, aunque no estuvieran muy seguros de que de verdad lo fueran. “Esta creo que no es patata”, comentó Brian. Xacobo le contestó con duda: “No sé, pero por el color, o es nabo…”. Brian comenzó a reírse: “Iba a decir que no se si el nabo está duro”. “Depende del momento”, contestaba Xacobo con la risa contagiada. “No sé, esque nunca he comido nabo, entonces…”, continuó diciendo Brian.

Fuera de cámaras, Brian ha explicado la situación: “mi nabo estaba muy duro y se lo ha tenido que comer él”.

