Conciertos en Madrid para el mes de octubre

Hay que aprovechar los últimos días con buena temperatura antes de que entremos de lleno en las oleadas de frío

Los días soleados y con buena temperatura tienen los días contados ya. Por eso este mes de octubre es decisivo para hacer este tipo de planes y más al aire libre. Estos son algunos de los conciertos que tendremos en Madrid.

Mavica y Florida Blanca

El pase comienza a las 19:00h, por lo que podrás disfrutar de el atardecer en un sitio que parece diseñado para ello: el espacio al aire libre de la terraza El Capricho de Teatro Goya. Además, eso no es todo, si no que como colofón final a los conciertos de The Attic, el 23 de octubre Floridablanca tocará en el escenario de El Capricho a las 12:00h para tomarte un aperitivo y disfrutar de un domingo de baile y vermú.

23 de octubre en Floridablanca a las 19:00 y a las 12:00.

Maika Makovski

El 23 de octubre las chicas de Maika Makovski, con su nuevo disco, quieren celebrar en directo la vida tal como es. Algunas veces más arrugada y pérfida y otras extrañamente lacia y bella, pero siempre espontánea y llena de aprendizajes. Ha sido un disco que, a diferencia de otros, ha querido experimentar el soltar, el dejar que las emociones vibren solas, sin estar contenidas ni domesticadas, aullando en su propio vapor cósmico.

Burning

El domingo 30 de octubre, Burning regresa a la carretera después de su adiós en 2019, acompañado de nueva banda. Y una de sus paradas este otoño es el Teatro Eslava de Madrid. Disfrutarás de un repertorio cargado de sus clásicos con nuevas sorpresas. Su estilo inconfundible ha permanecido fiel a sus raíces desde sus primeros singles en 1974, bebiendo del rock and roll clásico, el rythm and blues y el blues. La gira de este 2022 tiene la misma energía que siempre les ha caracterizado encima de un escenario, regalando temas que pasarán a la historia.

El canijo de Jerez

Veinte años han pasado desde el debut de El Canijo de Jerez junto a Los Delinqüentes, Aquella panda de jovenzuelos acuñó algo más que un sonido, un sentimiento: lo garrapatero. Y nos legaron un puñado de discos y canciones para el recuerdo, con mención especial para La primavera trompetera, convertida quince años después de su creación en himno generacional para miles de jóvenes. ¿Te gustaría disfrutarlo en directo? El 31 de octubre el Canijo tocará en el Teatro Eslava.

