La realidad tras una grabación de First Dates: esto es lo que pasa tras el programa

2 Se lee en minutos H. Montenegro



First Dates cuenta con un elemento esencial para enganchar a la audiencia temporada tras temporada y ser una fuente inagotable de contenido: el amor. Si bien no siempre surge la llama entre los que se presentan en las citas a ciegas, a menudo salta la sorpresa y resulta que, de repente, dos personas que estaban hechas la una para la otra acaban encontrándose en el restaurante del amor.

Carlos Sobera, presentador del programa desde sus inicios, ha sido testigo de incontables encuentros que no siempre han salido bien. Por su restaurante del amor han pasado auténticos personajes con aficiones, gustos y preferencias de lo más variadas, que han causado una verdadera sorpresa en sus acompañantes durante la cita. A riesgo de que no siempre salga bien, muchos prefieren mostrarse tal y como son a vender una imagen de ellos mismos que no corresponde a la realidad.

Paco lleva viudo más de siete años y, tras costarle mucho superar el fallecimiento de su mujer, se ha lanzado al programa para conocer gente nueva. Allí se ha encontrado con Loli, a la que se ha enfrentado con los nervios a flor de piel, ya que su cita le ha gustado desde el primer momento. Una vez en la mesa, ambos han comenzado a conocerse un poco más y han comenzado a surgir las diferencias. Paco sale a pasear por las mañanas y después le gusta hacer lo que él llama “pesas de vidrio”, lo que se traduce como el movimiento de subir y bajar el brazo para beber botellines de cerveza. Sin embargo, no disfruta mucho de salir a la calle. Loli, por su parte, prefiere beber más de vez en cuando, aunque le encanta estar todo el día fuera.

En el momento de la decisión final, Paco ha sido el primero en compartir sus impresiones sobre la cita. “Para mí genial, maravillosa, la verdad. No me esperaba este rato tan agradable ni el momento que hemos pasado juntos, te lo digo de corazón”, ha dicho él. Después, ha dado el sí a una segunda cita: “Me has hecho vivir y desear estar otra vez contigo y pasar otro rato agradable como este”. Por su parte, Loli ha dado el no: “Creo que somos muy diferentes en nuestras visiones, lo que nos gusta… pero veo que eres muy buena persona”. La comensal ha querido darle un pequeño consejo a su cita: “Tienes que salir de pensar en lo pasado, seguir adelante y seguir intentándolo”. Aun así, Paco no se ha dado por perdido y ha ofrecido a Loli verse en la feria de Sevilla. “A lo mejor ahí cambias de opinión”, ha añadido.

