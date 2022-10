La dura confesión de Rosalía sobre su pasado: "esconde esto"

Rosalía, con su cuerpo de baile en uno de los conciertos que ofrecio en Madrid dentro de a gira ’Motomami’.

Si por algo es querida Rosalía, además de por su talento, es por la relación que mantiene con el público. La carrera de la catalana se ha disparado desde el lanzamiento de su disco “Motomami” el pasado marzo. El que fue su segundo disco publicado en Spotify contó con 16 canciones, pero en septiembre decidió lanzar una versión ampliada en la que contaba con colaboraciones inéditas e incluso el superéxito en redes “Despechá”.

Hace unos días la artista lanzó en su cuenta de Twitter un mensaje en el que pedía a sus seguidores que mandaran preguntas para que pudiera contestarlas: “Hola. Hoy estoy alegre y disfrutona, así que si quieres preguntarme algo es posible que te responda”. Con un lenguaje muy cercano, la motomami contestó a las dudas de sus seguidores: canción favorita del momento, personaje favorito de Aquí No Hay Quien Viva, colaboraciones en mente, y un largo etcétera, ya que la artista no escatimó en respuestas. Uno de los usuarios que tuvo la suerte de que Rosalía le leyera lanzó una pregunta con respecto a unas fotos que le había tomado durante un espectáculo: “¿Te gustan estas fotitos que te tomé cuando viniste por primera vez a México?”. “La foto si el outfit no. Esconde esto que aún no sé cómo salí así vestida, policía de la moda lléveme ya”, contestó la catalana.

La foto si el outfit no.Esconde esto que aun no se como sali asi vestida, policia de la moda lleveme ya — R O S A L Í A (@rosalia) 2 de octubre de 2022

La Rosalía incluso comentó sus planes de futuro en cuanto a trabajo cuando una de sus seguidoras le preguntó si le gustaría probar la actuación: “Eres mi artista favorita, y se lo mucho que te ha costado estar en lo más alto mi pregunta es si te veremos haciendo cine y ganando un Óscar. Yo sé que vales para ello”. Rosalía contestó: “De momento me mantendré haciendo álbumes “a no ser que Sofia Coppola o Tarantino llamen en ese caso retiro lo dicho-“.

De momento me mantendré haciendo álbumes (a no ser que SOfia Coppola o Tarantino llamen ☎️☎️📞📲📞📞📲📲en ese caso retiro lo dicho) — R O S A L Í A (@rosalia) 2 de octubre de 2022

Rosalía responde al último accidente en el escenario

Los asistentes al Cal Coast Credit Union Amphitheater de San Diego -Estados Unidos- pudieron ser partícipes del “Motomami World Tour” de Rosalía el pasado domingo. Sin embargo, un pequeño accidente en el escenario provocó que la artista publicara un mensaje de advertencia para aquellos que asistían a sus conciertos: “Por favor no tiréis cosas al escenario y si sois tan motomamis que las tiráis igualmente pues tirarlas en el lado opuesto al que yo esté. Gracias”. Y es que, durante la actuación, un fan tiró un ramo que le dio en la cara, a lo que reaccionó con sorpresa.

PORFAVOR NO TIREIS COSAS AL ESCENARIO Y SI SOIS TAN MOTOMAMIS QUE LAS TIRAIS IGUALMENTE PUES TIRARLAS EN EL LADO OPUESTO AL KE YO ESTÉ🤍🙂🙂🙂

Gracias — R O S A L Í A (@rosalia) 3 de octubre de 2022

