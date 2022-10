Armario cápsula: el método que busca que compres menos fast fashion

El término, que fue acuñado en los años 70, cobra ahora más importancia en la era del 'fast fashion'

Saray Martín explica las claves para tener el fondo de armario perfecto

No dejes que la ropa te invada. / Saray Martín

Ropa con etiqueta puesta, pantalones del instituto, esa falda que se llevaba en los 2000 y que en cualquier momento puede volver a ponerse de moda, la camiseta ya raída pero que sirve para estar por casa (¿necesitas tanta ropa para estar por casa?), la que te compraste en aquel concierte... Todo ocupa lugar en el armario y cajones de casa para que, al final, te pongas casi siempre lo mismo.

Con el fin de evitar esto, y las compras compulsivas, se ideó el armario cápsula, un un método que te permite construir un fondo de armario basado en prendas básicas y combinables.

"Digamos que se trata de coger un número de prendas con las que podremos vestir perfectamente durante toda una temporada", explica Saray Martín, más conocida en la blogosfera como Dansvogue, que publicó con Penguin Random House 'El método del armario cápsula' (2017) que incluye trucos, consejos, anécdotas del mundo del fashion blogging y viñetas ilustradas por ella misma explicando todos los pasos de la estrategia.

50 años de método

El término 'armario cápsula' fue acuñado en los años 70 por Susie Faux, propietaria de una tienda en Londres. Era una época en la que no existían ni Zara, ni Zalando, ni Instagram. Hace referncia a un número de prendas determinadas que se complementan entre sí para conseguir looks diferentes para cada ocasión.

La invención la popularizó la diseñadora Donna Karan, quien en 1978 lanzó su colección '7 piezas fáciles' con la idea de no complicarse la vida, tener las prendas básicas y construir con ellas un armario práctico, frente al comprar por comprar que se impone en este sistema.

Como explica Martín en su libro, no se trata de que tires y dones todo lo que tienes en el armario, sino que te replantees tu relación con la ropa. "Hay muchos puntos positivos en este método. El más importante diría que es mucho más fácil crear looks todos los días y evitamos mucho fast fashion. Además, lo puedes adaptar a tu estilo de vida", asegura Martín a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA.

Jugar con las prendas

No pueden faltar "prendas como una camisa blanca, un vestido negro, unos jeans, un blazer,… en definitiva, prendas que puedas combinar entre sí y con ellas crear looks distintos cada día.

"Totalmente. Si es verdad que un armario capsula está creado a base de prendas básicas con colores más neutros para que al combinarlas podamos conseguir toda esa variedad. En este caso se le da más empeño a los accesorios para que destaquen.

Pero yo siempre digo que debemos adaptarlo a nuestros gustos, a nuestro modo de vida, incluso nuestra profesión,… somos únicos y por ello no debemos ir uniformados.

Así que si nuestros gustos son más coloridos, tonos más vivos,… podemos crearlo a partir del circulo cromático. Esto nos ayudará a escoger los colores base y ver cuales son los que mejor combinan entre sí y más nos favorecen.

Una fórmula frente al consumo masivo

Martín considera que es "importante ser consciente de cada pieza que adquirimos y el impacto y huella que tiene en nuestro mundo". "Si siguen permitiendo la fabricación rápida y barata, no habrá marcha atrás. Creo que debemos actuar y ralentizar todo este proceso con métodos como este. Para consumir mucho menos, más calidad, con más conciencia y sin tanto impulso".

"Algo que añadiría al armario cápsula, y que ha evolucionado durante este tiempo después de escribir el libro, es el upcycling o vintage. Creo que es un apartado importante en el armario y que nos aporta esa libertad y punto para tener un armario diferente en el que están incluidas las prendas básicas".

"Estamos en un momento en el que se produce en masa, cada semana encontramos colecciones nuevas, las tendencias se consumen en un segundo… No hay tiempo para saborear todo eso. Por eso el Second hand (la ropa de segunda mano) es una opción fantástica y el impacto no es el mismo".

Reglas del método Reduce el número de prendas en tu armario a un número entre 33 y 40. El número incluye partes de arriba, de abajo, vestidos, abrigos, zapatos y complementos, pero no ropa interior ni pijamas, ropa de deporte u otras vestimentas, como disfraces Después toca comprometerse a vestir utilizando únicamente esas 33 o 40 piezas durante tres meses En estos tres meses no puedes comprar ropa, salvo que necesites sustituir alguna de estas prendas de forma urgente





A partir de ahí... Evita tener prendas y accesorios que no necesitas, no te gustan o no combinan con nada del resto de tu armario Ten prendas de calidad que duren y que de verdad te gusten, ya que impedirá que sigas comprando Replantéate tu estilo

Organiza tu armario cápsula Para que te sea más fácil combinar la ropa, categoriza: pon las camisas con las camisas, los pantalones con pantalones, y así sucesivamente

Pon perchas iguales para tener una sensación de orden

Ordena por colores

