El truco con el que podrás eliminar los malos olores de tus botellas de agua

2 Se lee en minutos H. Montenegro



Cada vez se extienden más las opciones sostenibles para reducir el uso de plásticos tanto en casa como fuera de ella. Los termos o las cantimploras son elementos imprescindibles, en este caso. Además, cuentan con la ventaja de que podrás transportar toda clase de bebidas, ya sean frías o calientes, y que su temperatura aguante durante horas. Pero no todo es positivo en esta clase de productos, ya que, a veces, cuando no se limpian habitualmente, pueden empezar a desprender un olor desagradable que se incrementa cuando vas a beber y acercas la botella a la nariz.

En algunos casos, estas se venden con escobas limpiadoras específicas que permiten frotar allí donde no llega la mano. El agua y jabón son un clásico, pues pueden limpiarse igual que el resto de cubertería. Eso sí, esto no evitará el mal olor. Lo que sí evitará esa incomodidad que además puede hacer que el sabor del contenido cambie es la aplicación de dos clásicos en la limpieza casera. No necesitarás gastar dinero en productos de limpieza concreta, bastará con vinagre, bicarbonato y agua. Esta solución la ha dado La Ordenatriz, una usuaria de Instagram.

Para una botella de medio litro, añade dentro de la botella 100 mililitros de vinagre, 100 mililitros de agua y una cucharada de bicarbonato. No la cierres, ya que el tapón lo tendrás que dejar reposando dentro de un vaso de agua con vinagre a partes iguales. Mientras tanto, la mezcla de dentro de la botella tendrá que hacer efervescencia. Deja reposar ambos elementos durante ocho horas y acláralos. Si el olor no ha desaparecido, déjalo actuar por 24 horas.

El truco infalible para limpiar tu freidora de aire

Pese a que no requiera tanto aceite como una freidora al uso, la grasa no tardará en acumularse en el compartimento de los alimentos, por lo que una limpieza habitual te ahorrará pasarlo peor en un futuro. Una usuaria de Instagram ha compartido un vídeo donde aplica un truco perfecto para dejarla reluciente. Aun así, recomienda darle un agua al tambor después de cada uso para no llegar a acumular gran cantidad de suciedad incrustada. Tan solo necesitarás verter en un barreño agua caliente, unas gotas de jabón líquido y vinagre de limpieza. Una vez lo tengas preparado, sumerge un estropajo en su interior y frota por todo el compartimento hasta que se haya eliminado la suciedad. Después, acláralo y déjalo escurrir.

