Sale a la luz la marca que fabrica uno de los productos marca blanca del Día más valorados

2 Se lee en minutos R. P.



Día ha sido desde hace años una de las cadenas de supermercados con más implantación en nuestro país. Hace varios meses esta factoría tuvo que superar una de las crisis más importantes de su historia. Los accionistas llegaron incluso a dudar de su rentabilidad a pesar de las alianzas que había establecido tanto con pequeños comercios como con empresas tipo ING. Pero si por algo ha destacado siempre Día, y lo dicen todos sus consumidores, es por haber conseguido que su marca blanca sea más que valorada.

De hecho quién adora el Día lo hace porque han conseguido parte de su éxito gracias a que solo tiene su propia marca y por eso puede ofrecer el producto más barato. Pero muchos se preguntan quién está detrás de esa marca blanca.

Pues bien acaba de conocerse que una de sus marcas blancas más consumidas, sus natillas, son producidas por Celta, la empresa lechera gallega que también tiene muchos adeptos y que muchos consumidores valoran cuando la ven en los lineales del supermercado pero que en este caso pueden conseguir (al ser una marca totalmente blanca) con un precio más económico.

La crisis del 2008 hizo que las marcas blancas fueran más valoradas por los consumidores españoles. Había que ahorrar dinero y un buen método para hacerlo era consumir productos que no fueran de marca.

El primer establecimiento de esta cadena de descuentos se abrió en el año 1966. Desde entonces han abierto supermercados de muchos tipos. Entre otros compraron cadenas como la de El Árbol, que tenía una gran expansión en Asturias y en Castilla y León entre otras comunidades autónomas.

Pero Día no es la única marca con la que se promociona este supermercado. Tiene todo tipo de negocios como los Dia and Go que son supermercados en los que se vende comida preparada lista para comer o La Plaza de Día que se venden como centros más especializados en productos frescos que los que hay en los centros comerciales de este tipo. Día también tiene una amplia cuota de mercado en pequeño comercio relacionado con la perfumería y la estética. No en vano Clarel es una de las franquicias más extendidas por todo el país. Se calcula que en España entre ambas marcas suman casi 4.000 tiendas, muchas de ellas pequeñas y de proximidad.

