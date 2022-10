El producto de limpieza de Lidl que ha revolucionado el mercado: “es mejor que el de otras marcas"

Un supermercado Lidl.

En no pocas ocasiones los compradores de supermercado hemos aprendido que tan importante es el precio del producto como su calidad. Y ya si se combinan las dos cosas el resultado es el óptimo. Lidl es una de las cadenas de supermercados más conocidas de España. Y eso que su éxito no se ha basado, o al menos no siempre, en los productos frescos. O al menos no solo en ellos. La cadena alemana quiso traer a España una de las filosofías con las que imperaba en otros países del mundo: la de vender en un mismo lugar todo lo que el cliente pueda necesitar. De hecho en eso se basa gran parte de su éxito.

Sus productos rara vez se pueden encontrar en otros centros comerciales o supermercados y es por eso que cuando un cliente descubre algo que le gusta no puede evitar tener que hacer la compra en este supermercado sin plantarse tan siquiera ir a otro.

Es el caso de los productos de limpieza. Hace días varios consumidores utilizaban el foro de una conocida red social para alabar el gel activador de lavado con oxígeno activo de la marca Formil que se vende en Lidl por 1,49 euros según el último folleto de la compañía.

Y es que si bien el supermercado vende alimentación y productos frescos sobre todo no es eso solo lo que se puede encontrar en el hipermercado. Más bien al contrario. Buena parte de lo que engrosa la lista de grandes beneficios de este supermercado alemán son los otros productos que vende como los de bricolaje o los que ofrecen muebles para la casa o ropa para hacer deporte. Aún más: no hay quién pueda resistirse a sus productos llegados desde lugares como Italia o Francia en sus quincenas temáticas.

Sobre este producto de limpieza los consumidores opinaban que “es buenísimo, mucho mejor que el de las otras marcas. No lo cambio por nada, la ropa sale super limpia”, decía una usuaria de una red social. “Huele muy bien lo uso con la ropa de color”, concluía otra. Un éxito garantizado por tanto.

Lidl ha conseguido además una gran aceptación por parte del cliente en tres áreas de negocio: juguetes (hay quién hace no demasiadas semanas se peleaba por conseguir la réplica del supermercado para jugar), panadería (esta sección ha ido ganando presencia en los últimos meses) y, sobre todo, comida para llevar. No en vano en Lidl saben que el cliente cada vez tiene menos tiempo y valora que el supermercado le sirva para ahorrar.

