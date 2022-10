El comensal de First Dates que cautivó a su cita de manera nunca antes vista en el programa

Patricia y Carlos Sobera en ’First Dates’. / Cuatro

First Dates cuenta con un elemento esencial para enganchar a la audiencia temporada tras temporada y ser una fuente inagotable de contenido: el amor. Si bien no siempre surge la llama entre los que se presentan en las citas a ciegas, a menudo salta la sorpresa y resulta que, de repente, dos personas que estaban hechas la una para la otra acaban encontrándose en el restaurante del amor.

Carlos Sobera, presentador del programa desde sus inicios, ha sido testigo de incontables encuentros que no siempre han salido bien. Algunos han quedado para el recuerdo, ya que más de un personaje ha pasado por el plató, y otros por la emotividad del momento. Esto ha sido lo que ha ocurrido con Felipe, de 88 años. Nada más entró al plató sorprendió su estilo, ya que hizo aparición ataviado con una boina y con el saxofón entre las manos. En la barra del bar le esperaba Lara, de 86 años, que acudía al programa en busca de una amistad, ya que el sexo no estaba en sus planes “por el momento”.

La cita transcurrió con normalidad, ambos conociéndose y hablando de sus intereses y planes, hasta que Sobera ha interrumpido antes de llegar al postre con el instrumento de Felipe. El comensal se armó de valor e interpretó “La Cocinera”, una canción compuesta por él mismo, y que ha cautivado a Lara. Sin embargo, pese al buen transcurso del encuentro, Lara decidía abandonar el restaurante como amigos, pero con intención de seguir en contacto.

Carmen entró de lo más alegre al bar de First Dates y en seguida miró hacia su acompañante. Carlos Sobera le preuntaba: "¿Te gusta lo que ves?". "Pues no", respondía la comensal antes de ni siquiera presentarse a su cita. Después de saludar a Luis, que iba a ser su compañero durante la cena, ella comentaba: "Sois unos canallas. Es que no eres mi prototipo para nada". "No pasa nada", decía Luis, ante la incredulidad de Sobera y los camareros. "Pero es un chico estupendo", decía Matías Roure.

Cuando Carmen era preguntada por el prototipo de chico que buscaba, señalaba a Roure: "Como él, por ejemplo". Carlos Sobera seguía defendiendo a Luis: "Es un chico fantástico, conócele y luego me cuentas". "¿Para esto me habéis hecho venir?", respondió la comensal, que fue contundente: "Mira, no quiero sonar desagradable pero no quiero cenar contigo. No es mi tipo". Luis, atónito, contestó: "No me vas a dar la oportunidad ni nada?". "No quiero ser desagradecida ni nada", dijo Carmen, que fuera de cámaras admitió ser una chica clarísima. "No me voy a quedar cenando con alguien que no me gusta. Yo no he pedido eso a los reyes".

