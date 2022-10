Cómo romantizar mi vida: la tendencia que busca el placer en el día a día

TikTok lleva dos años lleno de consejos para embellecer las rutinas

Esta filosofía de vida se basa en la psicología positiva y el mindfulness

Una de las imágenes que pueden aparecer bajo la idea de romantizar tu vida / EPE

Convertir la vida en el set de grabación de tu propia película, contigo como protagonista, es la tendencia que se ha mantenido en redes sociales desde la pandemia. Consiste en dar un carácter romántico a muchos de los actos que prácticamente todos hacemos en el día a día, como desayunar o dar un paseo.

Algunos convierten esos momentos en imágenes con una estética pensada. Hay cafés con leche en tazas de cerámica, libros o macbooks sobre colchas perfectas. Y muchos, muchísimos atardeceres, mientras que otras fotografías y vídeos parecen inspirados en las ambientaciones de las novelas de Jane Austen, es decir, con un montón de paseos por bosques en los que se funden los tonos verdes.

El hashtag #romantizartuvida tiene ya más de 36 millones de visualizaciones en TikTok. Muchos de los vídeos consisten en consejos para explicar cómo embellecer tus rutinas. Vivir tu vida como si fuera una película (y convertirte en el personaje principal), apreciar los detalles, ser agradecido, escuchar música mientras caminas o dedicarte tiempo para conocerte mejor son algunos de los más repetidos.

"Creo que romantizar tu vida es la clave para estar siempre inspirado. En el momento en que empiezas a apreciar cada café como el mejor café de tu vida; en el momento en que empiezas a mirar a las personas de alrededor con buenos ojos y te das cuenta de que todos tienen algo que aportarte y algo que admirar; cuando te sientes la main character (protagonista principal) leyendo en el metro o dando un paseo con los cascos; o mirando a una persona a los ojos y encontrando un hogar, es ahí cuando la inspiración y, bajo mi punto de vista, la felicidad, se puede encontrar", relata Alba, una estudiante de Medicina y escritora en un vídeo con 48.000 visitas en el que recalca que cada abrazo o "desayuno rico" importan.

Una filosofía llevada a la estética

Sacar fotografías y vídeos a aquello que parezca bonito y subirlo a redes, sin que importe la opinión de los demás, es otro de los apuntes que hacen. "Intentad conseguir que vuestras redes sociales sean un espacio que os inspire, que aprendáis y os sintáis validados, no como un espacio de comparación continua y donde os sintáis mal con vuestra vida y con lo que os rodea", recomienda Aloma Bye, una estudiante de Comunicación Audiovisual cuyo vídeo de YouTube 'La guía definitiva para romantizar tu vida' da algunas claves para llevar estas imágenes a las redes sociales.

Se supone que la idea de esta romantización de la vida parte de no compararse ni de juzgar. De hecho, la tendencia busca lo contrario: centrarse en lo que tienes y disfrutarlo, sin envidiar el estilo de vida de los demás.

Pero, ¿pueden convertirse en aspiracionales estos contenidos y, por tanto, hacer daño? "Ya lo hacen", asegura la psicóloga Elena Daprá, portavoz del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid. En algunas personas, y más a edades tempranas, la visualización de tantas imágenes perfectas les lleva, inevitablemente, a compararse, por mucho que les avisen de que no lo hagan..

"Al final se miden sobre unos estándares que no se parecen en nada a la realidad porque no existe una vida en la que siempre estés guay, ni siquiera la de un millonario. Cada uno tiene sus problemas", añade. Esto puede suponer un problema para los jóvenes que no pasen por un buen momento.

Conseguir la atención plena

La tendencia bebe de la psicología positiva y de la atención plena o mindfulness, dos corrientes que tratan de concentrarse en el presente y no en el pasado, más vinculado a la depresión, o el futuro, que puede llevar a padecer problemas de ansiedad.

La atención plena consiste en ser consciente de las emociones, los pensamientos y las sensaciones. Es "el proceso de prestar atención a las experiencias internas y externas del presente, aceptando lo que haya, ya sea agradable, desagradable o neutro, con lo que nos ayuda a vivir las experiencias tal y como son", explica Luis Antón, del Centro Mindfulness Madrid. Hay estudios que vinculan esta práctica con una reducción significativa de los niveles de ansiedad y depresión.

Más allá de las redes sociales, llevar a cabo este modo de vida es positivo siempre que se pueda, tal y como apunta la psicóloga. "Hay que disfrutar de cada momento. ¿Por qué surgió esta tendencia en el momento de la pandemia? Porque al centrarnos en lo que tenemos, en el día a día, nos hace tener cierta sensación de seguridad y control. Es lo contrario a la incertidumbre", agrega la psicóloga.

"Idealizar tu vida no se trata de beber matcha lattes. Se trata de hacer cosas que te hagan sentir bien y aprender a disfrutar de los pequeños momentos de la vida", asegura Livia Boerger, coach de Bienestar Mental que cuenta con su propio reto de 28 días para conseguir romantizar la vida. Para los que no quieran pagar el plan, la instructora recomienda actividades como tener una cita contigo mismo, comprarte flores o ponerte guapa o guapo para pasar una noche en casa (algunos consejos también incluyen a familiares o amigos).

Las parodias, la otra cara

Como ocurre con otras tantas tendencias, lo que comenzó en forma de recordatorio de que nos tenemos que cuidar a nosotros mismos, también ha derivado en unas cuantas parodias por la tendencia hacia lo cursi de parte del contenido.

El usuario de TikTok James Ikin, según recoge la revista VICE, habría sido el que empezó con el tema de las parodias a raíz de un vídeo en el que camina de forma dramática con 'Mariners Apartment Complex' de Lana del Rey de fondo. Lleva una tote bag, dobla las piernas sobre el asiento, saca su cámara y mira a la ventana. Desde entonces, la canción ha servido para que otros miles de usuarios caricaturicen algunos momentos cotidianos siendo los 'personajes principales'.

"Cuando escuchas a Lorde o Lana Del Rey, te hace sentir como si estuvieras en 'El Gran Gatsby' o algo así", contestó él a la revista. El hashtag #maincharacter (personaje principal) tiene ya más de 7.500 millones de visitas en TikTok. Cada cual lo utiliza a su manera.

