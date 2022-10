Esta es la razón por la que el Barça lucirá el logo de Drake en el Clásico del domingo

El Barcelona lucirá en el clásico que disputará el próximo domingo (16:15 horas) en el Clásico en el Santiago Bernabéu contra el Real Madrid el emblema del cantante Drake en su camiseta en lugar del logotipo de Spotify, según anunció este viernes el club azulgrana.

Se tratará de la primera vez que el club catalán cambie el logotipo de su patrocinador principal por el de un artista, en una acción que forma parte del acuerdo entre la entidad y la empresa sueca de suscripción de audio en ‘streaming’.

🦉 @Drake 💙❤

First artist to hit 50 billion @Spotify streams. First artist to share the @FCBarcelona shirt. pic.twitter.com/cBiHjge5FG