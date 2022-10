Las ocho palabras que se escriben juntas o separadas dependiendo de su significado

Joaquín Torres-García. ’Abecedario (Alphabet)’. 1933 / Cortesía Galería Guillermo de Osma

La comunicación entre personas ha sido uno de los puntos más importantes en la historia de la humanidad. Gracias al desarrollo cognitivo se fueron aprendiendo y desarrollando nuevos sonidos que dieron la aparición de idiomas. El español es una idioma con una riqueza envidiable. Estas son algunas palabras que no sabemos si van juntas o separadas cuando vamos a escribirlas.

¿Junto o separado?

Entre los millones de hablantes suelen surgir dudas acerca de algunas normas de ortografía. Asimismo, algunas son más recurrentes que otras. Por ejemplo, existen una serie de palabras que se pueden escribir juntas o separadas según el significado. Por ello, a continuación repasamos ocho de estos ejemplos:

1.Conque o Con que: la versión junta se utiliza para introducir una secuencia de algo que acabamos de decir. En cambio, cuando utilizamos la forma separada debe usarse cuando a la preposición con le sigue el pronombre relativo que. Además, también cuando a la preposición le sigue el que en forma de conjunción.

2.Sino o Si no: en el caso de la primera opción esto se debe a cuando la utilizamos como un sustantivo que denota fatalidad o una conjunción adversativa. Es decir, que puede servir para introducir un elemento que sustituye lo negado. En cambio, si no separado es la conjunción condicional si y el adverbio de negación no.

3.Por qué o Porqué: la primera opción es la preposición con el pronombre interrogativo o exclamativo. Por su parte, la forma junta significa causa o razón.

4.A fin o Afín: cuando utilizamos la primera opción lo hacemos como conector. En cambio, el segundo ejemplo es un adjetivo que expresa algo continuo o próximo.

5.Medio día o Mediodía: esta forma tan utilizada cuenta con dos maneras distintas de escritura. La primera hace referencia a la mitad del día mientras que la conjunta es un adverbio que expone las doce del día.

6.Para rayos o Pararrayos: en el primer caso nos referimos a la preposición y sustantivo. Por ejemplo “unas gafas de sol son para atenuar los rayos”. En cambio, la segunda es el instrumento que detiene los rayos.

7.Por menor o Pormenor: la primera forma es una preposición y adjetivo que denota algo por menos. Por otra parte, si lo escribimos junto es un sustantivo que expone una circunstancia o detalle.

8.A bajo o Abajo: si queremos referirnos a algo poco elevado o de poco valor debemos recurrir a su forma separada. En cambio, cuando es un adverbio que denota un sitio o parte inferior debe ser escrito conjunto.

