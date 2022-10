Cinco mitos sobre cómo vestir a partir de los 40 (que deberías desterrar)

El estilo, la clase o las tendencias no son cosa de la edad. Se tiene o no se tiene, se sigue o no se sigue. Independientemente si se tienen 20 o 40. Hay tendencias muy 'in' que son difíciles de lucir tanto si una es 'millennial' o más bien 'boomer', pero, en cambio, hay otras que resultan favorecedoras y fáciles de combinar.

Por ejemplo, una camisa blanca 'oversize', con unos 'momfit' y unas 'sneakers'. Es un conjunto tan sencillo como infalible, además de cómodo y moderno. También se puede optar por unos pantalones 'wide leg' (anchos, holgados y con un aire masculino, muy 'cool'), combinados con un top lencero y una 'biker'. Esta temporada también se lleva mucho el rosa y fucsia, se puede optar por un traje sastre en estos tonos y darle un aire informal y juvenil con unas 'snakers'.