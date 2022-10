Lidl sortea dos de sus "máquinas de coser SilverCrest"

LIDL

LIDL Supermercados hace un sorteo de carácter gratuito denominado , denominado #CosturaConLidl. En este sorteo podrán participar todas las personas físicas que cumplan con los requisitos estipulados en las siguientes bases que ha presentado la cadena de supermercados.

Quién puede participar en el sorteo

Mayores de edad a fecha 14/10/2022, que residan en España, participar en el sorteo de #CosturaConLidl según lo indicado en estas bases y aceptar las normas de participación y de protección de datos estipuladas en estas bases.

Premios

El premio consistirá en 2 máquinas de coser Silvercrest para 2 ganadores diferentes (una por ganador) escogidos ente los participantes de Instagram, Facebook y Twitter de Lidl España. El premio obtenido no podrá ser canjeado en ningún caso por su contravalor en dinero ni ser objeto de sustitución, cambio de fechas, alteración o compensación alguna. Queda prohibida la comercialización y/o venta del premio. Los premios no incluyen cualquier servicio y/o gastos no descritos en los apartados anteriores. El premio no será acumulable y no se podrá ganar más de un premio por persona.

🧵 SORTEAMOS DOS MÁQUINAS DE COSER 🧵



¿Quieres una? Participar es coser y cantar:



✅ Sigue a @lidlespana

🔄 Haz RT a esta publicación

💬 Comenta qué es lo primero que coserías con la máquina de coser Silvercrest usando el hashtag #CosturaConLidl pic.twitter.com/xJBkFdwXAy — Lidl España (@lidlespana) 14 de octubre de 2022

Procedimiento del sorteo

Se podrá participar desde el 14/10/22 a las 10:00 horas hasta el 18/10/22 a las 23:55 horas. El sorteo se llama #CosturaConLidl y está organizado por LIDL España a través de la red social de Instagram, Facebook y Twitter.

El procedimiento será el siguiente:

Instagram:

Seguir el perfil de @lidlespana.

Dar like a la publicación del sorteo.

Mencionar a un/a amigo/a en un comentario. Un usuario puede participar con varios comentarios y cada comentario contará como una participación diferente.

Usar el hashtag #CosturaConLidl en ese mismo comentario.

Facebook:

Comentar en la publicación qué es lo primero que coserías con la máquina de coser Silvercrest

Usar el hashtag #CosturaConLidl en ese mismo comentario.

Twitter:

Seguir a @lidlespana.

Hacer retweet a la publicación del sorteo.

Comentar en la publicación qué es lo primero que coserías con la máquina de coser Silvercrest

Usar el hashtag #CosturaConLidl en ese mismo comentario.

Las publicaciones y/o comentarios de los participantes deberán ser de su autoría, en caso contrario, LIDL España se exonera de cualquier tipo de responsabilidad.

El envío de comentarios por los usuarios supone la aceptación automática e íntegra de las presentes bases y condiciones de participación. No obstante, se podrá pedir al premiado una aceptación expresa por escrito de las siguientes bases.

A efectos de una correcta participación, únicamente serán admitidos comentarios cuyo mensaje sea correcto según las normas de moderación siguientes:

- Solo se admite publicar contenidos sobre los que se tengan derechos de autoría o bien autorización expresa de su autor.

- Queda prohibida cualquier publicación sexista, racista, que fomente la violencia o que sea contraria a la libertad sexual, religiosa o de opinión.

LIDL España se reserva el derecho a eliminar los comentarios que no respeten las citadas normas y a excluirlos a efectos de participación.

Los premiados se escogerán de forma aleatoria de entre todos los participantes y por sistema informático el día 19/10/2022. De la misma forma, se escogerá 1 suplente por cada ganador, también de forma aleatoria entre todos los participantes y por sistema informático el mismo día 19/10/2022. Dichos suplente sustituirán a los correspondientes premiados en caso que éstos no respondan o no cumplan con las condiciones requeridas en estas bases.

