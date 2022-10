¿Cómo se escribe "aveces" o " a veces"?

Esta palabra nos suele dar muchos quebraderos de cabeza. Una palabra muy común que usas en cada conversación que tienes a lo largo del día. Se da mucha confusión a la ortografía. Pero, realmente cómo se escribe esta palabra, ¿a veces? o ¿aveces?.

De entrada si nos paramos a pensar diríamos que la expresión "a veces" se escribe siempre separada, pero, eso no es del todo cierto. ¿se emplea junta para otros contextos o situaciones?

A VECES

En el diccionario de la Real Academia Española la entrada de la expresión "a veces" la recoge como:

1. loc. adv. Por orden alternativo.

2. loc. adv. a la de veces.

Se trata de una locución adverbial compuesta por la preposición 'a' y el sustantivo 'vez' en su versión plural ('veces'). Su uso sirve para reconocer que algo sucede de forma alternativa a algo habitual.

Ejemplos:

· Nosotros a veces vamos juntos al fútbol.

· A veces perdemos el tiempo antes de ponernos a estudiar.Sinónimos a emplear de forma correcta en sustitución de a veces:

1. Ocasionalmente

2. Algunas veces

3. De cuando en cuando

4. De vez en cuando

5. En algunas ocasiones

6. Alguna que otra vez

AVECES

Aveces como tal en el diccionario de la RAE no se encuentra con una entrada directa, pero no quiere decir que no exista o que no sea su uso correcto.

En este caso aveces responde a la segunda persona singular del presente del subjuntivo del verbo 'avezar' cuyo significado es 'acostumbrar' o 'habituar'. Muy diferente al uso como actividad "alternativa" de " a veces".

Por lo tanto estamos hablando de diferencias en el significado y por lo tanto empleo de la palabra en diferentes campos.

