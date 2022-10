Este truco infalible eliminará todas las manchas de tus puertas

Imagen de archivo de limpieza de los muebles / Pexels

2 Se lee en minutos H. M.



Aunque a veces la limpieza general de la casa quiera evitarse el mayor tiempo posible, es necesario abordarla cuanto antes para no acumular una suciedad excesiva. En estas labores de devolverle todo el brillo posible a los objetos y muebles, suelen quedar grandes elementos de la casa olvidados por los que también pasan la suciedad y el tiempo. Es el caso de las puertas de la casa. Hay que tener en cuenta que, al ser la mayoría de madera, la humedad, los golpes y los arañazos suelen actuar igual que sobre el resto de los muebles de este material. Como lo que más se suele acumular sobre ellas es el polvo, pasa en primer lugar un plumero que elimine las motas. Eso sí, ten en cuenta que esto solo esparcirá el problema a otras superficies y no lo eliminará.

En segundo lugar, hazte con las manchas o huellas de mascota impregnadas en la superficie. Esta tarea puede llevarse a cabo simplemente con agua tibia y jabón, aplicándolo con una esponja no abrasiva que evite estropear la madera o la pintura que la cubra. Los marcos es uno de los elementos de la puerta que más sufren, así que su limpieza no debe pasarse por alto. Puedes actuar sobre ellos con el mismo método que con el resto de la superficie, aunque en esta parte se acumulará más suciedad. Es importante no olvidarse de secar la humedad para que el estado de las puertas no se deteriore más rápido. Las manillas requieren de una limpieza más habitual ya que contienen más gérmenes, pero el método puede ser el mismo.

En cambio, si ha pasado mucho tiempo desde la última vez que un trapo pasó por las puertas de la casa, hay métodos más efectivos que requieren de otros productos. Humedece en un paño un poco de disolvente universal y frota con suavidad sobre las manchas. En el caso de que también quieras devolverle cierto brillo, utiliza una cera específica, que también limpia.

Recuerda que de forma periódica en nuestra sección de Decoración vas a encontrar todo tipo de trucos que pretendemos que te ayuden a mejorar la limpieza de tu casa. Los expertos en hogar aseguran que no es tanto lo que limpies como lo que no ensucies. Esto es: se puede ahorrar tiempo e incluso dinero siendo ordenado.

Noticias relacionadas