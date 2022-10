El ‘total look’ de punto que vale para todo (de día y de noche) y está en Mango

Mango nos propone un total look de punto multiusos.

2 Se lee en minutos Lorena Tomás



Enseguida debemos volver a ponernos los jerséis. Puede que, si eres friolera, ya estés disfrutando del tacto y esa sensación de protección que nos ofrecen algunos.

Las prendas de punto que se adaptan a nuestra figura y un chocolate caliente siempre reconfortan, ¿verdad? Sabemos que hay quienes prefieren las prendas de una estación en concreto, pero a casi todas nos agrada sentirnos cómodas y guapas.

En este sentido, tal vez en punto otoñal pecara en ocasiones de ser demasiado gris, como el cielo de los meses fríos. Eso tiene una solución tan fácil como optar por colores más alegres o, como nos propone Mango, prolongar el uso de los colores tendencia de la primera y el verano en las prendas para otoño e invierno. Solo cambian los materiales y el corte, claro.

Detalles para un otoño optimista y elegante

Así es como llegamos a las dos prendas de Mango que son un acierto tanto solas como utilizadas conjuntamente.

Por un lado, un cárdigan con cuello de pico, perfecto para utilizar en otoño y en los días en los que una no sabe ni qué ropa elegir, con botones grandes que se desplazan hacia un lateral, marcando una ruta asimétrica discreta. Tiene mucho estilo y, por su color, sienta bien a cualquier tono de piel. Si en verano has disfrutado de los tonos rosas y naranjas, te va a subir el ánimo no tener que decirles adiós de golpe.

La pieza que complementa el dúo es una falda de tubo midi, perfecta para lucir con botas de caña alta estilo años 70 y que, combinada con el cárdigan, crea la ilusión óptica de ser un mono o un vestido largo. Ya sabes la elegancia que aportan los monos, aunque sean incómodos cuando hay que ir al lavabo. ¿Qué tal si suprimimos la parte engorrosa del monopieza?

La falda también queda perfecta combinada con una blusa romántica, como algunas de las propuestas que estamos viendo, en colores blanco o crudo.

Ya sabes, si necesitas un aire nuevo en tus prendas de invierno, no dejes de ver este total look compuesto por un cárdigan y una falda midi, ambas en color salmón, disponibles en tallas que van desde la XXS hasta la 4XL en el caso del cárdigan y de la XS a la 2XL si nos referimos a la falda midi de tubo, que siempre es un poco elástica. Cada una de las prendas está disponible tanto en la web como en tiendas físicas, por 29,99 euros la pieza.

