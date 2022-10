El vídeo del salto en el que una actriz porno se parte la espalda durante un directo en Twitch

1 Se lee en minutos Javier Corazón



La caída más tonta puede resultar fatal. Puede dar buena fe de ello la estrella porno y streamer Adriana Chechik, que literalmente se ha roto la espalda tras saltar en una piscina llena de cubos de gomaespuma durante un directo en la TwitchCon celebrada en San Diego.

La también modelo erótica de 30 años se subió a una atracción, dio un salto con las piernas abiertas y al caer se partió la espalda en dos. Al principio trata de reincorporarse pero rápidamente se da cuenta de que no puede y queda tumbada boca abajo. "No puedo levantarme", sollozó.

Probably the most painful thing I’ve seen in awhile. Twitch streamer Adriana Chechik has confirmed broken her back in two separate places following this jump at TwitchCon pic.twitter.com/QdojGn5UtG — Jake Lucky (@JakeSucky) 9 de octubre de 2022

Horas más tarde, la estadounidense, protagonista de títulos como "Grease XXX: A Parody" y a la que siguen en Twitch más de 800.000 personas, confirmaba el peor de los pronósticos: "Bueno, me rompí la espalda en dos lugares y hoy me someteré a una cirugía para colocar una barra como soporte. Envía tu apoyo. Cuando llueve, llueve a cántaros y definitivamente estoy sintiendo la lluvia en este momento", escribió este domingo.

La fatídica atracción también tuvo otras víctimas, aunque de carácter más leve: la amiga de Adriana que se ve en el vídeo también se hizo daño en la espalda, mientras que otra mujer se dislocó la rodilla. La "piscina" fue clausurada para evitar más personas heridas.

I will never be able to trust @Twitch at another convention in my entire life.

Here’s how I dislocated my knee and sprained my ankle at their Lenovo Legion booth: pic.twitter.com/uZjfkgRyWr — LochVaness | TWITCHCON (@loch_vaness) 10 de octubre de 2022

Se da la circunstancia de que Chechik recientemente llamó mucho la atención mediática al revelar durante una entrevista las múltiples secuelas físicas que le ocasionaban los rodajes del cine porno. La actriz, que ha rodado 360 películas en ocho años de carrera, desveló por ejemplo que los movimientos del sexo oral hicieron que tenga un nervio pinzado y que varias partes de su columna vertebral estén "fuera de su lugar".

