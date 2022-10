Vacuna de la rabia en perros: todo lo que tienes que saber

Los perros en España están obligados a recibir la vacuna de la rabia en casi todas las comunidades autónomas, menos en Catalunya, Galicia y Euskadi

Un carlino durante la vacunación.

España se encuentra en riesgo alto de sufrir un brote de rabia debido a la baja tasa de vacunación canina, según el Estudio Epidemiológico de rabia impulsado por MSD Animal Health en colaboración con el Instituto de Inmunología Clínica y Enfermedades Infecciosas (Grupo Ynmun Biomedicina), y el Departamento de Sanidad Animal de la Universidad de Córdoba.

Y eso que los perros en España están obligados a recibir la vacuna de la rabia en casi todas las comunidades autónomas, menos en Catalunya, Galicia y Euskadi. "En teoría, es una vacuna que se debería administrar a los tres meses, pero lo hacemos a los cuatro para que no coincida con la polivalente de recuerdo", explica el doctor Gaspar García, doctor veterinario en Mundo Animal.

La rabia es una enfermedad infecciosa vírica que cada año mata a casi 60.000 personas en todo el mundo, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Enfermedad reemergente

Está causada por un Rhabdoviridae, familia de virus que infecta a animales, plantas, hongos y protistas (los seres vivos que no pueden ser considerados ninguno de los otros tres). Y es un problema de salud pública en más de 150 países. Considerada como una enfermedad reemergente a nivel mundial debido a la aparición de nuevas variantes del virus que incrementan el número de reservorios, una vez manifestada, la posibilidad de que se desarrolle la enfermedad es del 99%.

"Los virus no conocen fronteras. Un porcentaje de inmunización menor del 70% no solo es un riesgo para la comunidad autónoma que decide no vacunar, sino que influye de forma igualmente notable en la inmunidad de población (inmunidad de rebaño) del resto del país", ha dicho el coautor del Estudio Epidemiológico de rabia, director del Instituto de Inmunología Clínica y Enfermedades Infecciosas (Grupo Ynmun Biomedicina) y coordinador internacional del ZEIG (Grupo de expertos en zoonosis y enfermedades infecciosas emergentes), Fernando Fariñas.

Libre de rabia desde 1978

La OMS pretende erradicar esta enfermedad antes de 2030, y España es un país libre de rabia desde 1978. Pero en lo que va de año se están detectando casos, la mayoría de ellos importados y muy aislados, en perros y en caballos. Además, durante 2022 la llegada de animales de compañía junto a refugiados procedentes de Ucrania, país donde la rabia es endémica, ha puesto en alerta a organizaciones como el Colegio Oficial de Veterinarios de Barcelona (COVB), que insisten en pedir que la vacuna de la rabia sea obligatoria en las tres comunidades donde todavía no lo es.

De la misma opinión es el doctor García: debido a que en Ucrania también hay rabia y al hecho de que "en España tenemos casos de Ceuta y Melilla procedentes de Marruecos, donde la enfermedad es endémica, ha habido que poner en marcha medidas de protección" adicionales, explica. Y añade que como "es una enfermedad mortal para el hombre y muchos animales una vez que aparecen los síntomas, debería ser obligatoria en todas las comunidades autónomas, incluyendo a Catalunya, Euskadi y Galicia", matiza.

Sin embargo, en España son las comunidades autónomas las que deciden la estrategia de vacunación frente a la rabia.

Administración y efectos secundarios

"La vacuna de rabia se administra por inyección subcutánea, como las demás. Se pone a partir de los tres meses y, en la mayoría de comunidades autónomas es obligatorio revacunar anualmente, aunque en alguna es cada dos años", explica el veterinario de Mundo Animal.

El hecho de que se inocule a través de pinchazos hace que los efectos secundarios sean mínimos. "Puede producir pequeñas reacciones locales o generales en algún perro predispuesto", asegura. Sin embargo, "no suelen durar más de 24-48 horas y no son graves: pueden ser malestar general o dolor en la zona de inyección. En ocasiones, aunque son las menos, se puede inflamar la cara del perro por un edema subcutáneo, pero este tipo de reacciones siempre suelen ser leves y pasajeras", matiza.

En los casos en los que el animal sufra alguna reacción cutánea de este tipo, los veterinarios pueden administrar, "si les parece necesario, un analgésico o antihistamínico", afirma.

Animales infectados

La rabia se propaga a través de la saliva de animales infectados, que pueden transmitir el virus por la mordedura o incluso arañazos profundos a una persona o a otro animal, si luego hay contacto con su saliva, por ejemplo con un lametazo.

Según advierte la Organización Mundial de la Salud (OMS), la principal fuente de transmisión en humanos son los perros, en un 99% de los casos.

El periodo de incubación de la rabia puede ser de 2 a 8 semanas, aunque se puede reducir hasta tan solo 10 días

