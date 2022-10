Los platos más baratos que puedes comprar en Lidl y que alegrarán tu cocina

Un supermercado Lidl.

En octubre es tiempo de ahorrar y por eso parece que los supermercados intentan hacer un esfuerzo en sus promociones. No solo los españoles. Todos los del mundo. En este sentido, Lidl es una de las cadenas de supermercados más conocidas de España. Y no quiere perderse la época de rebajas. Y eso que su éxito no se ha basado, o al menos no siempre, en los productos frescos. O al menos no solo en ellos.

La cadena alemana quiso traer a España una de las filosofías con las que imperaba en otros países del mundo: la de vender en un mismo lugar todo lo que el cliente pueda necesitar. De hecho, en eso se basa gran parte de su éxito. Si bien el supermercado vende alimentación y productos frescos, sobre todo no es eso solo lo que se puede encontrar en el hipermercado. Más bien al contrario.

Los colores se pueden combinar de dos en dos. / Lidl

Es el caso de la última gran oferta disponible tanto en los establecimientos físicos como en la tienda online de la cadena: un pack de 2 platos de colores de 21 centímetros por tan solo 4,99 euros. Los platos están disponibles en rojo, amarillo, verde y azul, y se pueden combinar entre sí.

