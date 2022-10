Cómo decirle a TikTok que no me gusta el contenido que me enseña

Para tener cierto control sobre lo que este nos muestra durante el tiempo que pasamos enganchados a las redes sociales podemos "modificar" el algoritmo de esta aplicación. TikTok no es una excepción y podemos enseñarle qué contenido es el que más nos interesa para que aumente la calidad de nuestra experiencia y tengamos ese contenido "especializado" de las cosas que nos gustan y desechar el contenido que no nos interesa.

Una de las formas más fáciles de ayudar a TikTok a enseñarle el contenido que nos gusta es darle me gusta a los vídeos que nos enseña. No obstante, si empiezan a aparecer en tu feed clips indeseados también puedes hacérselo saber a la plataforma.

Cómo decirle a TikTok que no nos gusta un vídeo

Una de las formas de dejarle claro a esta red social que no nos gusta lo que nos muestra es manteniendo el vídeo pulsado hasta que se despliegue un menú con distintas opciones entre las que nos dirá ("guardar vídeo", "añadir a favoritos", "denunciar" y "no me interesa"). Esta última opción nos hará deshacernos de este contenido que no nos gusta.

En el caso de que no queramos ver ni ese vídeo ni el contenido que muestra en este caso esa cuenta de TikTok podemos ver junto a este desplegable del que hablábamos antes de "no me interesa" un menú adicional que nos dará una opción más avanzada. Pulsando sobre "más" podremos esconder vídeos de este usuario o esconder vídeos con este sonido, especialmente útil para no toparnos todo el rato con un determinado audio viral que no para de salirnos y no nos interesa.

